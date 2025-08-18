El Vicegobernador Fabián Martín el elegido

Orrego Martin candidato

Fabián Martín, Laura Palma y Federico Rizo forman parte del equipo que va a defender a San Juan y a su gente. Con identidad propia, profundamente nuestra, comprometidos con el progreso del país, pero sin descuidar ni un instante lo que hace falta acá, en esta tierra que amamos. Ellos serán legisladores que respondan a cada familia de la provincia y trabajarán XSanJuan. Expresó el gobernador Marcelo Orrego.

Quiero agradecer a Fabián por encabezar este desafío con la grandeza de siempre. Estoy convencido de que es el hombre con todos los atributos para representar con alma, corazón y vida a nuestra gente en estos tiempos. Suplentes:

4to. Eva Acosta

5to. Carlos Jaime

6to. María de los Angeles Moreno.

