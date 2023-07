Cuestionamientos del FMI a la Argentina

El comunicado del organismo admite que no se alcanzaron las metas planteadas por el acuerdo y que, en buena parte, eso se debe a la sequía. Pero también carga las tintas sobre las decisiones del Gobierno.

El Gobierno argentino no alcanzó las principales metas pactadas con el organismo que, con todo, aceptó la continuidad del programa. Pero aunque la entidad conducida por Kristalina Georgieva no haya querido patear el tablero, dejó bien claro al ministro de Economía, Sergio Massa, que no fue exclusivamente la sequía la culpable de que no se hayan alcanzado los objetivos de acumulación de reservas internacionales, reducción del déficit y eliminación del financiamiento monetario.

“El equipo de negociadores del Fondo dedicados a conducir el programa conjunto con la Argentina, encabezado por Luis Cubeddu -director Adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental- y Ashvin Ahuja -jefe de Misión para Argentina- remarcó con dureza “desvíos y retrasos” en las políticas llevadas adelante por el Gobierno.

Como resultado, no se alcanzaron los criterios de desempeño de finales de junio de 2023 para la acumulación de reservas internacionales netas, el saldo fiscal primario y el financiamiento monetario del déficit fiscal. Mientras tanto, la introducción de nuevas medidas cambiarias administrativas temporales, incluso en los últimos días, ha ocasionado el incumplimiento de los PC contra la introducción de prácticas de moneda múltiple. Como tal, se solicitarán dispensas, así como modificaciones de objetivos clave, sobre la base de las acciones correctivas acordadas para fortalecer el programa”, concluyeron.

El FMI hizo oficial hoy la aprobación de la quinta y sexta revisiones del acuerdo de facilidades extendidas con Argentina. Este acuerdo necesita la aprobación del directorio del FMI para ser operativo y, una vez cumplida esa formalidad, permitirá a la Argentina acceder a alrededor de USD 7.500 millones tras implementar las acciones políticas acordadas. El directorio del FMI se espera que apruebe el acuerdo en la segunda quincena de agosto.

