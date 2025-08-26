Denisse Robles y Rubén Martín «Campeones de la Estafa»

Robles y Martín, pareja en la vida real y socios en venta de lotes, inmuebles, autos entre otras operaciones, no cumplieron con cientos y cientos de familias. Algunos hablan de 200 otros de una cifra cercana a 500 damnificados.

Hay gente que demandó penalmente, civilmente y otros que no lo hicieron todavía. En el mes de marzo, Denisse Robles y Rubén Martín, fueron detenidos y estuvieron casi dos meses en el Penal de Chimbas.

Obtuvieron el beneficio de detención domiciliaria. En ese tiempo, ambos debían enviar al juez un plan de como solucionar el problema a cada uno de los damnificados.

Lamentablemente, hasta hoy eso no sucedió. Recordando las palabras de Rubén Martín, que no paró de manifestar que era solvente que no deseaba volver a la cárcel y que cumpliría con las personas que le compraron.

Este lunes 25 de agosto, los damnificados realizaron una manifestación en la puerta del edificio de Tribunales, fueron atendidos en la UFI por el Fiscal Heredia, quien les manifestó, que la justicia tiene un año, es decir hasta marzo del 2026 para seguir analizando esta extensa causa, y tomar decisiones. Cuando fue consultado de los remates que la Justicia está realizando contra Martín, aclaró, que hay personas que demandaron con anterioridad y el fallo fue el remate.

La gente que vendió en algunos casos, departamentos, autos, pidieron préstamos para comprarles a Robles y Martín y hoy están alquilando porque perdieron el techo que tenían, o les queda el préstamo y el alquiler simultáneamente, económicamente los lleva a estar en una situación muy complicada.

El agravante que ninguno de los abogados de esta pareja, ha presentado un plan para saber cómo cumplirán con los damnificados. En el caso de Denisse Robles, desde el primer día que fue detenida se llamó a silencio, nunca quiso decir una palabra. Ni siquiera «Perdón».

Los damnificados intranquilos, sumergidos en una gran incertidumbre, necesitan que los plazos se acorten, pero la justicia ya señaló un año.

Otra de las inquietudes de los estafados es, cómo sabemos que Denisse Robles y Rubén Martín no salen de sus casas, si no tienen una tobillera ni custodia policial?

Construyeron departamentos y casas, sin planos, sin aprobación de planeamiento. Sabiendo que San Juan es una región sísmica. Planeamiento, apenas se enteró actuó de oficio, paralizando las construcciones. Ellos cumplieron con su parte. Ahora los damnificados esperan que la justicia resuelva.

El dolor que se refleja en el rostro de las personas damnificadas, parte el corazón, gente adulta mayor, matrimonios muy jóvenes, que en varios casos los padres contribuyeron con dinero, para que ellos compraran a Robles y Martín. «Sueños destruidos», con un final incierto.

¿Qué es el delito de estafa?

Se trata de un delito contra la propiedad que consiste en defraudar a otro utilizando algún tipo de engaño. La pena prevista para el delito de estafa es la prisión de un mes a 6 años, según el artículo 175 del Código Penal de la Nación Argentina.

Será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño. Artículo 172 del Código Penal de Argentina INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El incumplimiento de contrato ocurre cuando el vendedor o promotor no entrega la casa en la fecha acordada, lo que da derecho al comprador a exigir el cumplimiento del contrato (la entrega de la casa), la resolución del contrato, o una indemnización por daños y perjuicios. En caso de retraso, el comprador puede reclamar los gastos adicionales que este cause, como el coste de un alquiler o el valor de un alquiler equivalente, si puede acreditar el daño y que este es consecuencia directa del retraso.

SI SE VENDE UN DEPARTAMENTO A MÁS DE UNA PERSONA ES UNA ESTAFA?

Sí, vender un mismo departamento a más de una persona es una estafa, conocida como defraudación inmobiliaria, y constituye un delito grave. Este tipo de fraude implica el engaño deliberado de múltiples víctimas al vender un mismo inmueble varias veces, lucrando ilícitamente con el dinero de las personas afectadas.

¿Por qué es una estafa?

Engaño: El vendedor o la inmobiliaria, conociendo que ya ha sido vendido, oculta esta información a los nuevos compradores para obtener un beneficio económico ilícito.

El vendedor o la inmobiliaria, conociendo que ya ha sido vendido, oculta esta información a los nuevos compradores para obtener un beneficio económico ilícito. Perjuicio económico: Las víctimas pierden el dinero entregado como seña o pago inicial, y en ocasiones, tiempo valioso y oportunidades de acceder a créditos hipotecarios, especialmente si los precios de las propiedades aumentan.

Las víctimas pierden el dinero entregado como seña o pago inicial, y en ocasiones, tiempo valioso y oportunidades de acceder a créditos hipotecarios, especialmente si los precios de las propiedades aumentan. Doble venta:Se está vendiendo un bien que ya no pertenece a un solo individuo, lo cual es un acto fraudulento.

En el Barrio La Pradera, departamento de Santa Lucía, hicieron casas, que tampoco cumplieron con la entrega, no hay cloacas, los pozos absorbentes (que llamamos pozo negro) la profundidad es de tan solo 2m, cuando debieran tener 8 metros de profundidad, el engaño a los compradores. A quién se le ocurriría tomar la medida? uno de los damnificados fue con un profesional matriculado para dejar constancia ante la justicia.

En una de las vivienda del Barrio La Pradera, cedió la viga que sostenía el techo de madera, empezó a romperse la viga metálica, arrastrando todo el techo de la cocina comedor, de milagro no hubo víctimas, porque en esa casa, tampoco habían cumplido con los plazos.

Esa es la foto que sacan los vecinos, al escuchar un gran ruido, se aprecia lo hora también. Se derrumba el techo totalmente. Por eso, casas sin planos, si habilitaciones de planeamiento y los arquitectos que Robles y Martín cambiaban permanentemente, no serán citados a declarar? son cómplices, con el agravante, que siendo arquitectos, sabían perfectamente el tipo deficiente de construcción que realizaban.

Esta era la viga metálica que sostenía el techo de madera de la cocina comedor. Hay fotos, vídeos, estaba la policía que fue llamada cuando empezó a abrirse el techo y es solo incumplimiento de contrato?