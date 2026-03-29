La Municipalidad de la Ciudad de San Juan desplegará tareas en distintos sectores, con atención de reclamos vecinales y operativos específicos en zonas estratégicas

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informa el cronograma de desinsectación, desratización y educación ambiental previsto desde el lunes 30 de marzo hasta el miércoles 1 de abril, con intervenciones en distintos puntos de la ciudad y atención de solicitudes realizadas por vecinos.

En el turno mañana, durante el lunes 30 y martes 31 de marzo, se llevará a cabo la atención de pedidos particulares de desratización y desinsectación, gestionados a través del Sistema Municipal de Reclamos.

En tanto, el miércoles 1 de abril, las tareas se concentrarán en un operativo de desratización en el cuadrante comprendido por Diagonal Don Bosco, Avenida Rawson, Mariano Moreno y calles internas, con el objetivo de reforzar las condiciones sanitarias del sector.

Por su parte, en el turno tarde, el lunes 30 y miércoles 1 de abril se continuará con la atención de pedidos particulares de los vecinos, también canalizados mediante el sistema municipal.

El martes 31 de marzo, las cuadrillas municipales desarrollarán un operativo de desinsectación y desratización en la zona de Lateral Este de Circunvalación (Castelli), entre Ignacio de la Roza y Libertador, abarcando un área clave de circulación urbana.