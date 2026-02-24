Destacada actuación internacional de deportista sanmartiniano

El ciclista Lisandro Bravo representa al país en Uruguay en la tradicional competencia Rutas de América, consolidando el crecimiento del deporte sanmartiniano a nivel internacional.

Desde el Área de Deportes de la Municipalidad de San Martín expresaron su reconocimiento a Lisandro Bravo, quien se encuentra compitiendo en Uruguay como representante del ciclismo argentino en la reconocida prueba Rutas de América.

A lo largo de las siete etapas de carrera, el deportista mantuvo la malla líder en metas de montaña desde el segundo día hasta la finalización de la competencia, demostrando constancia y un alto nivel competitivo. Además, logró el 2° puesto en la categoría Sub23 y se posicionó dentro del Top 10 de la clasificación general, resultados que reflejan preparación, esfuerzo y compromiso.

El desafío deportivo continúa, ya que el ciclista permanecerá en territorio uruguayo para disputar la tradicional Vuelta del Uruguay, que se desarrollará del 26 de marzo al 4 de abril, llevando nuevamente el nombre de San Martín y del deporte argentino a una competencia de carácter internacional.

Desde el Área de Deportes acompañaron y celebraron este importante logro, destacando el crecimiento de los atletas locales y reafirmando el acompañamiento institucional a quienes representan al departamento en distintos escenarios deportivos.