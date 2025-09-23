Detenido por robo agravado en Calle Laprida

EL REPORTERO 23 de septiembre de 2025
computadora

La División Comando Urbano informó que personal policial detuvo a un menor de 15 años que había cometido un robo agravado en una vivienda de la calle Laprida. El detenido, Ruz Benjamín Lautaro, había ingresado a la vivienda violentando la puerta de ingreso y amenazando a la propietaria con un arma blanca.

La víctima de 76 años, denunció el hecho y el detenido fue aprehendido en la calle Salta con una computadora y un teléfono celular sustraídos. Se secuestró un cuchillo tipo navaja que el detenido portaba consigo. El Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia intervino.

Más historias

robo 1

Joven detenido por robo agravado y arrebato

EL REPORTERO 23 de septiembre de 2025
bici robada 1

Recuperan bicicleta robada en el Barrio CGT

EL REPORTERO 23 de septiembre de 2025
arma usada

Detenido por abuso de arma de fuego en Santa Lucía

EL REPORTERO 23 de septiembre de 2025