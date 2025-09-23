Detenido por robo agravado en Calle Laprida

La División Comando Urbano informó que personal policial detuvo a un menor de 15 años que había cometido un robo agravado en una vivienda de la calle Laprida. El detenido, Ruz Benjamín Lautaro, había ingresado a la vivienda violentando la puerta de ingreso y amenazando a la propietaria con un arma blanca.

La víctima de 76 años, denunció el hecho y el detenido fue aprehendido en la calle Salta con una computadora y un teléfono celular sustraídos. Se secuestró un cuchillo tipo navaja que el detenido portaba consigo. El Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia intervino.