Detenidos por robo en Heladería

EL REPORTERO 23 de septiembre de 2025
robado

La policía informó que tres sujetos fueron detenidos por robo doblemente agravado en una heladería ubicada en la intersección de las calles Mendoza y Oro, en jurisdicción de la Comisaría 17.

Los delincuentes fueron vistos dirigiéndose hacia la calle Saavedra y posteriormente escondiendo los efectos robados en un lugar abandonado detrás del cine.

El móvil departamental trabajó en el lugar para dar con los responsables. Finalmente, personal de la Unidad Operativa Chimbas Sur Centenario y Mariano Moreno procedió a la aprehensión de los tres sujetos y al secuestro de todos los efectos robados.

