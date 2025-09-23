Animales sueltos en Albardón, Jáchal e Iglesia

Personal policial llevó a cabo un operativo de control de animales sueltos en los departamentos de Albardón, Jáchal e Iglesia durante los días jueves y viernes pasados. El operativo se realizó en las rutas 40 Norte, 436, 149 y 150, en vísperas del Día del Estudiante.

Como resultado del operativo, se labraron actas contravencionales por infracción al artículo 170 de la ley 941-R con intervención de los juzgados de paz de Jáchal e Iglesias. Se secuestraron cinco caprinos y un mular macho. El mular fue dejado en depósito en la Escuela Rural Cornelio Saavedra de la localidad de Rodeo. Los caprinos fueron entregados a su propietaria, una señora de 51 años, en calidad de depositaria judicial luego de corroborar la propiedad mediante la marca de sangre.

Además, se inició un legajo judicial con intervención de la UFI Genérica por infracción a la Ley 14.346 (maltrato animal). Resultó imputado (no detenido) GODOY JOSE LUIS, de 58 años, con domicilio en el Dpto. Jáchal.

Se secuestraron dos mulares, uno zaino y otro moro, ambos sin marcas de fuego ni sangre. Los animales presentaban heridas sangrantes en diferentes partes del cuerpo, incluyendo lomo, miembros anteriores y posteriores, pecho y ancas.

Los mulares quedaron en depósito en la Escuela Agrotécnica Manuel Belgrano del Dpto. Jáchal para su cuidado y recuperación.