Detenido por robo de efectos en Pocito

EL REPORTERO 23 de septiembre de 2025
puerta robada

La División Comando Radioeléctrico Sur informó que, en la mañana de hoy, se detuvo a Morales Enzo Ariel, de 26 años, por el delito de robo agravado por efracción en el Barrio Manuel Lemos, Pocito. El detenido había ingresado a una vivienda y sustraído varios efectos, incluyendo un televisor, un teléfono y herramientas.

El personal policial siguió en el lugar y logró aprehender al sospechoso en el Barrio San Martin, donde se secuestraron varios objetos robados, incluyendo herramientas y un elemento cortopunzante. El damnificado reconoció los efectos como de su propiedad.

El ayudante fiscal Dr. Ceruti Andrés dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia. El detenido quedó a disposición de la justicia. La Comisaría Sexta intervino en el caso junto con la División Comando Radioeléctrico Sur.

Más historias

robo 1

Joven detenido por robo agravado y arrebato

EL REPORTERO 23 de septiembre de 2025
bici robada 1

Recuperan bicicleta robada en el Barrio CGT

EL REPORTERO 23 de septiembre de 2025
arma usada

Detenido por abuso de arma de fuego en Santa Lucía

EL REPORTERO 23 de septiembre de 2025