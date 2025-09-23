Detenido por robo agravado en planta transformadora

La Brigada de Investigaciones Oeste informó que, en la fecha, se llevó a cabo un procedimiento de flagrancia en el interior de la Planta Transformadora La Bebida, dependiente de la empresa Naturgy, por el delito de robo agravado por ser en despoblado y en banda.

El detenido, Zuñiga Vidal Alejandro David, de 27 años, fue sorprendido con cables multifilares valuados en U$10.000. El procedimiento fue realizado en colaboración con la División Comando Oeste y la Comisaría 38° del departamento Rivadavia. La UFI Flagrancia, a cargo del Dr. Cuneo Sergio, intervino en el caso. El detenido quedó a disposición de la justicia.