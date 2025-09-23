Detenido por abuso de arma de fuego en Santa Lucía

La Comisaría 5° informó que, el 21 de septiembre de 2025, se detuvo a Torés Rubén por el delito de abuso de arma de fuego en la Avenida Libertador Este 4990, Santa Lucía. Según testigos, Torés habría realizado dos disparos al aire y luego se habría refugiado en su casa.

Al llegar al lugar, los agentes observaron una bolsa de nylon verde bajo una camioneta estacionada, que contenía un arma de fuego. Para preservar la integridad física de los menores y mujeres presentes en el lugar, se procedió al secuestro del arma sin manipularla. El detenido fue aprehendido y se le colocaron bolsas de papel en las manos para preservar las pruebas. La Dra. Puebla María José dio inicio al procedimiento especial de flagrancia.