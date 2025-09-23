Recuperan bicicleta robada en el Barrio CGT
Personal de la División Comando Central recuperó una bicicleta tipo mountain bike que había sido robada en el Barrio CGT, Capital. Gracias a la rápida acción del personal policial y del propietario del rodado, se logró interceptar al delincuente cerca de la salida del barrio.
El detenido, Brizuela Rolando, de 34 años, fue aprehendido y la bicicleta fue recuperada. El detenido quedó alojado en la Comisaría Tercera y fue vinculado al Fuero de Flagrancia bajo la carátula de Hurto Calificado en grado de Tentativa. La bicicleta recuperada es un instrumento de trabajo importante para el damnificado.