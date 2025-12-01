Detenido por robo en Chimbas

La Policía detuvo a un hombre por robo en la zona de Villa Unión, Chimbas. Bustos de 28 años, fue aprehendido por la comunidad luego de ser sorprendido sustrayendo efectos del domicilio de una mujer de 35 años.

Los elementos robados incluían un televisor Sanyo de 20 pulgadas, una impresora HP y una estufa alógena.

El Ayudante Fiscal, Dr. Codorniú Mario, dio inicio al procedimiento especial de flagrancia. Bustos quedó vinculado al legajo, caratulado como «Robo», y fue internado a disposición de la UFI Flagrancia.