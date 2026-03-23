Detienen a sospechoso de intento de robo de bicicleta en Chimbas

La policía de San Juan, a través del Comando Radioeléctrico Norte, detuvo a Montaña (38) por intentar robar una bicicleta en el Barrio Costanera II, Chimbas.

El sujeto intentaba llevarse una bicicleta por encima de las rejas del patio principal del domicilio de la víctima.

La policía, alertada por el damnificado, llegó al lugar y aseguró la aprehensión de Montaña. El acusado quedó a disposición de la UFI Flagrancia, a cargo del Ayudante Fiscal Dr. Mariano Teja, por hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa.