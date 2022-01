Día Mundial de las Enfermedades Desatendidas

En el día de hoy se recuerda el Día Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas (World NTD Day), un grupo conformado por 20 afecciones como la enfermedad de Chagas, leishmaniasis, lepra y geohelmintiasis que afectan principalmente a las poblaciones más pobres y con un limitado acceso a los servicios de salud. Son así denominadas por la Organización Mundial de la Salud, que las agrupo de modo que en conjunto puedan mejorar su gestión.

“Estas enfermedades son consideradas desatendidas porque, pese a afectar a más de 1500 millones de personas en el mundo (esto significa que una de cada seis personas en el planeta sufre por lo menos una de estas enfermedades), no despiertan la atención que corresponde”, explicó a Infobae la doctora Silvia Gold, Presidenta de la Fundación Mundo Sano.

A veces, se dice que el termino “desatendida” se refiere a la falta de interés de la industria farmacéutica en desarrollar productos por no tener un mercado. Pero, ¿cómo pueden enfermedades que afectan a 1/6 del planeta no representar un mercado? “Esto significa que la desatención está también en los sistemas de salud, y de alguna manera en la sociedad en general”, sostuvo Gold, quien además integra el “círculo de fundadores” de la WHO Foundation y es miembro del Consejo Directivo de Uniting to Combat Neglected Tropical Diseases y del Consejo Directivo global de Drugs for Neglected Diseases initiative – DNDi.

Para la especialista el camino más apropiado para disminuir el impacto de estas enfermedades es fortalecer los sistemas de salud e incluir las enfermedades desatendidas en el primer nivel de atención. “Son enfermedades que se pueden evitar en gran medida y si no se llega a evitarlas todas ella se pueden tratar. Es un problema de equidad. Por eso tenemos que recordar que la salud es un derecho humano y trabajar todos para ello”, dijo.

Y agregó: “Con la nueva hoja de ruta de la OMS, tenemos una gran responsabilidad y la oportunidad de unir esfuerzos para desarrollar nuevas herramientas de salud e implementar medidas que nos permitan avanzar en la agenda de las ETD y eliminar o controlar las enfermedades que tanto afectan a nuestros pueblos como la enfermedad de Chagas, el dengue o las geohelmintiasis” .

Mundo Sano y su compromiso con el Chagas

En 2021, Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica reunidos en la “XXVII Cumbre Iberoamericana”, celebrada en Andorra aprobaron la Iniciativa “Ningún Bebé con Chagas: el camino hacia nuevas generaciones libres de Chagas”.

Esta Iniciativa, que tiene por objetivo contribuir a la eliminación de la transmisión materno-infantil de la enfermedad de Chagas, fue propuesta por los gobiernos de Argentina y Brasil, y cuenta con el apoyo del Instituto Evandro Chagas de Brasil y el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), además de la Fundación Mundo Sano, que ha sido designada Unidad Técnica de la Iniciativa.

Este renovado compromiso de los países iberoamericanos con la cooperación internacional en salud y específicamente con las personas afectadas por la enfermedad de Chagas resulta muy esperanzador. “Se trata de un gran paso porque contribuye a visibilizar esta enfermedad y a posicionarla en la agenda global, además de complementar los esfuerzos que se están realizando en este mismo sentido desde la Organización Mundial de la Salud (0MS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) junto a otros actores clave”, señaló la Dra. Silvia Gold, Presidenta de la Fundación Mundo Sano. “Nos encontramos en el último decenio de la Agenda 2030, es necesario redoblar esfuerzos en el campo de la cooperación internacional y reforzar el multilateralismo”, destacó Gold. “Desarrollar nuevas herramientas de salud e implementar medidas que nos permitan avanzar en la agenda de las ETD y eliminar o controlar las enfermedades que tanto afectan a nuestros pueblos como la enfermedad de Chagas”, expresó Gold (Getty Images)

La iniciativa se propone contribuir a la eliminación de la transmisión materno infantil de la enfermedad de Chagas en el marco de las metas establecidas en la hoja de ruta de la OMS para las Enfermedades Tropicales Desatendidas (2021-2030) y el Marco para la Eliminación de la transmisión vertical de VIH, Sífilis, hepatitis B y Chagas, de la OPS.

Este esfuerzo colaborativo pone de manifiesto que existe una voluntad para reforzar la cooperación internacional y acelerar acciones hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. “Nos encontramos en un contexto muy particular, con una agenda global dominada por la pandemia. Visibilizar y posicionar en el espacio iberoamericano una enfermedad desatendida como lo es la enfermedad de Chagas adquiere una importancia muy particular” agregó Gold.

Contra la pobreza y la inequidad La pobreza es parte de muchos puntos del mundo donde se dan este tipo de enfermedades Foto: IPE

La doctora Gold ha contribuido a numerosas publicaciones científicas y participado activamente en reuniones y conferencias internacionales sobre las enfermedades tropicales desatendidas, especialmente la enfermedad de Chagas. En 2019, junto a la Fundación Mundo Sano, lanzó la campaña mundial “Ningún bebé con Chagas”, hoy declarada Iniciativa “Ningún Bebé con Chagas: el camino hacia nuevas generaciones libres de Chagas” por parte de los Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica reunidos en la “XXVII Cumbre Iberoamericana”, celebrada en Andorra.

Desde hace 27 años Mundo Sano trabaja para transformar la realidad de las personas afectadas por enfermedades desatendidas, enfermedades de la pobreza, de la inequidad, con graves consecuencias para la salud. Estas enfermedades están presentes principalmente en las poblaciones más vulnerables y marginadas de las zonas tropicales y subtropicales del planeta. Enfermedades desatendidas (Getty Images)

Su trabajo se vincula y se enmarca en las actuales estrategias regionales y mundiales establecidas por la OMS, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y contribuye con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

Es la única organización latinoamericana miembro de Uniting to Combat NTDs, iniciativa promovida por la Bill y Melinda Gates Foundation; formamos parte de la Coalición Soil-Transmitted Helminth y somos socios fundadores de la Coalición Chagas. Además, participamos activamente en una amplia y diversa red de socios para promover la cooperación entre países, identificar buenas prácticas y divulgar información basada en la evidencia.

