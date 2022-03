Discapacidad: la calidad de vida de un joven estudiante mejorará gracias a una computadora

A través de la “Ley de Cheques”, Desarrollo Humano contribuyó a mejorar la calidad de vida de Julio Albarracín, un joven de 33 años que accedió al Programa de Apoyo para personas con discapacidad.

Trabajar en la accesibilidad de derechos es prioridad para el Estado provincial, ya que es necesario llevar adelante políticas públicas inclusivas e integrales de autonomía para la sociedad.

Bajo este marco, el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social a través de la Dirección de Personas con Discapacidad es quien se encarga de la difusión y asesoramiento del programa conocido como “Ley de Cheques”, una iniciativa que apunta al desarrollo de proyectos para la inclusión de las personas con discapacidad.

A través del Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad, presidido por la Agencia Nacional de Discapacidad, se destina un fondo exclusivo a través de la Ley 25.730 para programas destinados a personas con discapacidad.

El mismo cuenta con financiamiento económico, buscando favorecer el acceso a los productos utilizados por o para las personas con discapacidad a fin de facilitar el desarrollo de las actividades de la vida diaria, mejorando la autonomía personal y la calidad de vida de las mismas.

Tal es el caso de Julio Albarracín, de 33 años oriundo del departamento Ullum, estudiante de la carrera de Sociología de la Universidad Nacional de San Juan, quien tiene discapacidad visual, decidió acceder a la “Ley de Cheques” a través del Programa de Apoyo. Se trata de aquellos dispositivos, equipos, instrumentos o software disponibles en el mercado que facilitan y contribuyen a lograr independencia en las actividades diarias de las personas con discapacidad.

En ese sentido, la Dirección de Discapacidad y su equipo técnico son los encargados de asesorar y acompañar, como en el caso de Julio quien solicitó ayuda técnica y obtuvo gracias a la “Ley de Cheques” una computadora lectora de pantallas.

Este dispositivo tecnológico portátil le permite a Julio escribir, estudiar y formarse mediante un software con lector de pantalla que le ayuda a transcribir textos mediante audios.

Con mucha emoción, Albarracín cuenta: “Desde que ingresé a la universidad necesitaba de una herramienta que me permitiera poder estudiar y avanzar en mis estudios y esta compu me dio esa oportunidad”.

“Me mudé hace poco, vivo solo y aprendí a ser completamente independiente y eso también me ayuda constantemente a seguir formándome y creyendo que sí se puede, pero es importante también contar con políticas de acceso e inclusión, porque necesitamos ser parte de la sociedad. No hay que quedarse ni decir no puedo. Los límites los pone uno mismo. Hoy me siento muy agradecido porque este dispositivo me ayudará en mi proceso de aprendizaje y poder recibirme en unos años”, agregó Julio.

Al respecto, la directora de la Dirección de Personas con Discapacidad, Andrea Lépez, comentó: “El proyecto de Julio es muy interesante y él pudo acceder a este programa gracias a todo el acompañamiento y asesoramiento que recibió por parte del equipo técnico de la Dirección, lo que significa un avance y una calidad de vida de la persona”.