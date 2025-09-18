Docentes participaron de un seminario de capacitación en ceremonial escolar

EL REPORTERO 18 de septiembre de 2025
El encuentro, presidido por el vicegobernador Fabián Martín, reunió a cientos de participantes interesados en la formación y en sumar herramientas para su día a día laboral.

El evento contó con la presencia de los diputados Federico Rizo, Juan de la Cruz Córdoba, María Rita Lascano y Carlos Jaime, junto al secretario administrativo Jorge Fernández; la ministra de Gobierno, Laura Palma; y el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky.

El Teatro Sarmiento fue escenario de un nuevo seminario de capacitación en ceremonial y protocolo escolar, organizado por la Asociación Sanjuanina de Ceremonialistas. La actividad, dirigida a docentes de toda la provincia, reunió a más de 500 participantes y tuvo como disertante al reconocido profesor Aníbal Gotelli, especialista a nivel nacional en la materia.

La propuesta, que se enmarca en el trabajo conjunto entre instituciones civiles y el Estado provincial, buscó brindar herramientas prácticas para la organización de actos escolares, promoviendo un enfoque más ágil, creativo y adaptado a los tiempos actuales.

En la apertura, el vicegobernador Fabián Martín destacó el valor de este tipo de instancias: “Cuando fui intendente, aprendí la importancia del protocolo. No es un simple formalismo: les da jerarquía, calidad y organización a los actos. Hoy vemos cómo estas capacitaciones perfeccionan lo que los docentes ya hacen con enorme amor y compromiso en las escuelas de nuestra provincia”.

Asimismo, subrayó la centralidad de la educación en la gestión provincial: “Nuestro gobierno ha puesto a la educación como eje principal, incluso en tiempos de menos recursos. El boleto escolar gratuito, la entrega de computadoras y la construcción de nuevas escuelas son hechos concretos que marcan una apuesta fuerte y a largo plazo. Porque con educación tendremos mejores sanjuaninos, más oportunidades y una sociedad más justa”.

El seminario fue también un espacio para reconocer el esfuerzo cotidiano de los educadores, quienes, además de transmitir .

conocimientos, cumplen un rol fundamental en la contención y formación integral de los estudiantes.

Escrito por Augusto Orellano

