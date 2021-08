Dos goles de Victoria Del Carril para el quinto puesto de las Leoncitas

Las Leoncitas finalizaron el Campeonato Panamericano Junior de Hockey sobre Césped en Santiago de Chile venciendo a Trinidad & Tobago por 11 a 0, en un partido que le dio el 5º puesto final a la selección argentina juvenil de hockey césped femenino.

Recordemos que Argentina debió cambiar completamente su plantel y cuerpo técnico por casos de COVID detectados al momento de ingresar a Chile, por lo que la Confederación Argentina tuvo que armar otro equipo para poder participar. En el lapso de un par de días, se reunió en Mendoza una nueva selección, que fue la que participó en Chile, con nuevo técnico y sin ningún tipo de entrenamiento previo. Entre ellas, Victoria Del Carril, que había participado del proceso de selección, y quedado fuera del último corte, pero con el mismo nivel de entrenamiento que las jugadoras seleccionadas originalmente.

Este equipo evidentemente sin conocerse, ni haber jugado juntos, corrió con desventaja ante los demás seleccionados. Un empate 0 a 0 frente a Uruguay en el debut y la derrota en el partido de cierre del grupo B por 1 a 0 frente a Canadá, complicó la clasificación a semifinales de Argentina, que por el 5º y 6º lugar enfrentó a las caribeñas en el último juego de este Panamericano.

Es una selección que no tuvo tiempo de adaptarse a las contingencias, pero que fue paulatinamente mejorando su rendimiento. Además representó una experiencia única para este grupo, que a pesar del esfuerzo, no pudo llegar a semifinales: “Destaco mucho nuestra actitud, fuimos de menor a mayor, me quedo con eso y lo hermoso de vestir la celeste y blanca y representar a mi país”, comentó Victoria desde Chile.

En el partido de cierre, la jugadora sanjuanina, integrante del Programa Alto Rendimiento de la Secretaría de Deportes, marcó el 4º y el 6º gol. La apertura del marcador llegó por intermedio de Emilia Bazzana, que fue la goleadora argentina con 4 conquistas. Los cinco goles restantes llegaron por intermedio de Amparo Correa (2), Martina Gabutti, Sol Guignet y Martina Giacchino.