Dos victorias y una derrota en la segunda jornada de la Copa ACLAV

Con el debut de UPCN San Juan Vóley en este torneo, luego de su participación en el Mundial de Clubes de Brasil, comenzó con el pie derecho derrotando a Defensores de Banfield por 3 a 1, levantando un primer set adverso, y recuperándose en los tres siguientes para imponerse con parciales 22-25, 25-17, 25-16 y 25-17. El opuesto Igor Guillen con 16 y el punta Brian Melgarejo con 13, fueron los máximos score de UPCN, mientras que el opuesto del equipo porteño, Antú Isso, fue el goleador del partido con 19. El gremial sanjuanino enfrentará mañana a Paracao a las 18 hs, siendo que el equipo entrerriano perdió en su partido inicial con Defensores de Banfield, y de ganar UPCN clasificará primero en el grupo 1.

El primero en salir a escena fue UVT, que al caer ayer con Policial de Formosa, necesitaba imperiosamente una victoria frente a Gigantes del Sur. Finalmente el triunfo llegó en 5 sets, ganando el duelo con los neuquinos por 3 a 2, con parciales 22-25, 25-21, 25-19, 23-25, 15-13, con 24 puntos del opuesto Inayén Prieto como máximo score de su equipo y del partido. Lo escoltó la “Pantera” Juan Vásquez con 18. Los uveteños tienen un difícil compromiso de cierre de la fase inicial, ya que mañana deben enfrentar a Ciudad Vóley que ganó los dos partidos. El partido comenzará a las 13 hs.

Obras San Juan no pudo alzarse con la victoria en esta fecha cayendo con River Plate por 3 a 1 con parciales 23-25, 25-23, 25-14 y 25-20. En el millonario el opuesto Jonás Ponzio con 28 puntos, fue un problema sin solución para el bloqueo sanjuanino. Gerónimo Elgueta con 18, fue el máximo score de Obras, que mañana buscará asegurar su clasificación en un duelo muy complicado, ya que debe enfrentar a las 21 hs al local, Once Unidos, que viene de derrotar a River y se encuentra en pleno partido con Monteros de Tucumán.

Los partidos son transmitidos en vivo por la plataforma de streaming TyC Sports Play. Mañana viernes cierra la fase inicial y de las tres zonas, se clasifican a cuartos de final, los primeros y segundos de cada zona, más los dos mejores terceros.

3ª fecha – Miércoles 14 de diciembre

10:00 hs – Mutual Policial vs Gigantes del Sur

13:00 hs – UVT Vóley vs Ciudad Vóley

16:00 hs – Monteros Vóley vs River Plate

18:00 hs – UPCN san Juan Vóley vs Club Atlético Paracao

21:00 hs – Once Unidos vs Obras San Juan

