Educación incentiva el esfuerzo y constancia por terminar la secundaria de joven con discapacidad

La titular de la cartera educativa entregó en comodato una notebooks a Matías Sánchez para que pueda estudiar y cumplir su propósito.

El 30 de mayo de este 2022, Matias Costilla Sánchez (24), se presentó ante la directora de Educación Especial Gema Espinoza, para contarle que no tenía recursos y que necesitaba una notebook, porque quería terminar la secundaria aunque sabía que no iba a ser fácil por su discapacidad.

Matías por su edad no podía cursar en una escuela común, en junio bajo la promesa de ponerse al día en las materias, lo inscribieron en el CENS RIM 22 ubicado en calle Calivar y Coll en Rivadavia.

Con paciencia, gran compromiso, el acompañamiento de sus profesores y su madre fue aprobando todas las materias de primer año de Electromecánica. Libreta en mano nuevamente se presentó en diciembre ante la directora de Educación Especial para mostrarle que cumplió y pasó a segundo año, por lo que ahora insistía en el pedido de acceder a una notebook.

Para incentivar el esfuerzo y constancia , se acondicionó una de las notebooks la que fue entregada en comodato.

Ante la perseverancia demostrada la ministra Cecilia Trincado entregó : ”Esto es mérito al esfuerzo puesto para conseguir tu propósito. Felicitaciones por la dedicación, a los profesores y a esta mamá. Hermosa libreta, todo aprobado. En diciembre del 2023 voy esperarte para felicitarte nuevamente”.

El joven agradeció diciendo: ”La compu me va ayudar, para poder terminar. No voy a aflojar, mis profesores me apoyan y me explican mucho. Ganó la Argentina estoy contento yo voy para adelante”.

Por su parte Mercedes Sánchez, madre de Matías, sostuvo: ”Es una ayuda inmensa, para que él pueda terminar. Me da tranquilidad para el día que yo no este, Matías tenga recursos, su autonomía para mantenerse. Es una realidad para la que debemos estar preparados”.