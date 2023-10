El caballo más pequeño del mundo en Argentina

Son los llamados caballos proporcionados. La manía y la obsesión de un señor Falabella allá por el siglo pasado, creer o reventar, empezó a tener la meta de lograr el caballo más pequeño del mundo.

Un caballito proporcionado. Cabecita, no es cabezón. No es panzón, no es pati corto.

Tienen 60 centímetros de alzada, a lo sumo 70 centímetros y logró una manada enorme de caballitos pequeños, que el Estado argentino utilizaba para regalar a los jefes de Estado.

Evaristo Falabella, sobrino nieto del fundador de la raza, explicó la estructura de esta particular especie: “Se trata de una raza totalmente armónica, el objetivo fue lograr un caballo proporcionado en miniatura, pero que mantenga las mismas proporciones que un caballo normal. El Pony, en cambio, es más ancho de pecho y más cabezón”.

Se caracteriza por su notable adaptabilidad y su carácter gentil. Se lo considera apto para la compañía del hombre pero principalmente de los niños. La cría es sencilla y no requiere de grandes insumos de dinero. La supervivencia del animal es muchas veces mayor a la de un caballo normal.

“Es una raza que tiene una mansedumbre innata, son caballos que se domestican muy fácil”, indicó Falabella.

No obstante, es una raza exótica, cuya cantidad de animales registrados no superan los dos mil ejemplares, incluyendo todos los ancestros pasados.

“La gestación es de 11 meses, pueden entrar en reproducción a partir de los 3 años, viven alrededor de 25 años, todo exactamente igual que un caballo normal, pero en un tamaño pequeño”, precisó.

Los caballos Falabella se pueden conseguir desde desde 2 mil dólares y se crían en la localidad bonaerense de Olavarría, donde se creó la raza.