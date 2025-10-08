El feriado del 12 de octubre (“Día del Respeto a la Diversidad Cultural”) al viernes 10 de octubre de 2025.

Detalles clave:

Feriado original: 12 de octubre (cae domingo en 2025).

Nueva fecha: Viernes 10 de octubre (se convierte en fin de semana largo).

Motivo: Reactivar sectores estratégicos como turismo, gastronomía y comercio.

Alcance: Feriado nacional obligatorio en todo el territorio argentino.

¿Por qué se traslada?

La Ley 27.399 (art. 6°) indica que los feriados trasladables que coinciden con martes/miércoles se mueven al lunes anterior, y los que caen jueves/viernes al lunes siguiente. Para sábados/domingos, el Decreto 614/2025 autoriza a la Jefatura de Gabinete a definir su traslado al viernes anterior o lunes posterior. En este caso, se optó por el viernes 10 para generar un fin de semana largo y promover el turismo.

