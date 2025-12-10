El gobernador encabezó la inauguración de la segunda etapa de modernización del aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento

Entre lo nuevo se encuentra un sistema de control RX, la ampliación del área de Migraciones y la construcción de un sector de embarque internacional totalmente adecuado a normas internacionales.

El gobernador Marcelo Orrego encabezó la inauguración de la segunda etapa de las obras de modernización del aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento. Esto permitirá que la terminal aérea sanjuanina alcance estándares operativos y tecnológicos comparables a los principales aeropuertos del país. El acto estuvo encabezado además por Daniel Ketchibachian, CEO de Aeropuertos Argentinos. Acompañaron funcionarios provinciales.

Durante la inauguración, el gobernador dijo: “Hoy podemos decir que San Juan tiene un aeropuerto de primera calidad. Esta obra marca el comienzo de una nueva etapa, porque el aeropuerto es la primera impresión de quienes llegan y nos identifica como provincia: lo que somos, lo que producimos y hacia dónde vamos. Estoy muy feliz de ver esta obra hecha realidad, fruto de una articulación estratégica entre lo público y lo privado, y que va a acompañar el crecimiento y la proyección que San Juan tiene hacia el futuro”.



Por su lado, Ketchibachian aseguró que “inauguramos una inversión de cincuenta y cinco millones de dólares y entregamos una terminal de calibre internacional, un aeropuerto que es orgullo de los sanjuaninos y de todos los argentinos. Esta obra garantiza una conectividad sin límites de crecimiento, con capacidad para operar cuatro aeronaves simultáneas y brindar el confort que merecen los pasajeros. Es un día de felicidad absoluta, porque este aeropuerto es la primera y la última imagen de la provincia, y muestra lo mejor que San Juan tiene para ofrecer”.

Cabe destacar que los trabajos demandaron más de tres años e incluyeron intervenciones clave para elevar la categoría del aeropuerto. Esta fase forma parte del proyecto integral iniciado en 2017, en el marco del programa nacional “Revolución de los Aviones”, que impulsó la modernización progresiva de la infraestructura aeroportuaria de Argentina.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la infraestructura renovada abre la posibilidad de que nuevas aerolíneas evalúen rutas adicionales y amplíen la conectividad aérea de San Juan, un objetivo considerado prioritario para los próximos años.

Lo nuevo

Entre las obras destacadas se encuentran la incorporación de un nuevo sistema de control RX, la ampliación del área de Migraciones y la construcción de un sector de embarque internacional totalmente adecuado a normas internacionales. Además, se sumaron dos nuevas cintas de equipaje, que permitirán mejorar la capacidad operativa en horarios de mayor tráfico, y se concretó una intervención completa en la pista y en el estacionamiento vehicular.

La modernización también incluye tecnología de última generación destinada a reforzar la seguridad y optimizar la operación diaria del aeropuerto. Asimismo, se adecuaron los espacios para garantizar accesibilidad plena a personas con discapacidad. Con estos avances, la terminal suma cerca de 5.000 metros cuadrados renovados, lo que permitirá agilizar los procesos de embarque y desembarque y mejorar la experiencia de los pasajeros.