El gobernador Marcelo Orrego inauguró dos establecimientos educativos en Pocito

Se trata de nivel Secundario y de Nivel Inicial de la escuela Jorge Washington

En la jornada de este 3 de abril de 2025, el gobernador Marcelo Orrego encabezó la inauguración de dos establecimientos educativos, esta vez, en Pocito. Cabe destacar que la construcción de nuevas instituciones educativas es una prioridad para el desarrollo de San Juan.

La inauguración de la Escuela de Educación Secundaria y el JINZ N° 29 Jorge Washington en el departamento de Pocito es un paso fundamental para mejorar la infraestructura escolar y brindar mejores condiciones de aprendizaje a los estudiantes.

Acompañaron al gobernador los ministros de Educación, Silvia Fuentes; Infraestructura, Fernando Perea; Gobierno, Laura Palma; intendente de Pocito, Fabio Aballay, diputada Nancy Picón; autoridades escolares y funcionarios provinciales y departamentales.

Durante el acto, el primer mandatario dijo que “si queremos transformar la educación, el rol del maestro es fundamental. En San Juan, hay tres áreas clave: educación, salud y seguridad. El Estado debe estar presente siempre en ellas. No hablo de modelos, sino de tres principios: aprender, trabajar y producir”.

Continuó diciendo: “Esta escuela, que en su momento quedó paralizada por falta de recursos, hoy es una realidad gracias a la decisión de avanzar con fondos provinciales. No gobernamos con los mismos recursos de antes: no recibimos fondos de conectividad ni incentivos docentes, tampoco subsidios al transporte ni transferencias discrecionales. Pero en lugar de quejarnos, buscamos soluciones”.

Dijo además: “Ayer, en la apertura de sesiones legislativas, anunció algo que siempre quise hacer: el boleto educativo gratuito para todos los niveles. Será una ayuda directa para las familias y garantizará el acceso a la educación. San Juan ha enfrentado crisis y momentos difíciles, pero siempre salimos adelante. Esta escuela no solo tiene infraestructura y equipamiento de calidad, sino lo más valioso: sus docentes, alumnos y familias. Con su esfuerzo, haremos que crezca y se consolide como un espacio de aprendizaje y desarrollo para todos”.

Por su lado, la ministra Silvia Fuentes aseguró: “»Cuando inauguramos un establecimiento educativo, vivimos uno de los días más felices. Saber que nuestros chicos tendrán un lugar digno para aprender en las aulas es motivo de alegría. Hoy comienza una nueva etapa: damos vuelta la página y empezamos a escribir la historia de cada uno de estos pequeños, de cada estudiante, en las páginas en blanco de esta escuela. Nuestra tarea es seguir apostando por la educación en San Juan, brindando a nuestros hijos, una escuela hermosa donde puedan aprender y crecer”.

Detalles técnicos de las obras

Escuela Secundaria

Ubicada en la intersección de Calle 6 y Av. España, esta obra responde a la necesidad de dividir los tres niveles educativos (Jardín de Infantes, Primaria y Secundaria) que anteriormente compartían un mismo predio. Para ello, se construyó un nuevo edificio para la escuela secundaria, permitiendo así una distribución más eficiente del espacio.

La nueva escuela cuenta con una superficie total de 1.767,73 m² y dispone de los siguientes espacios:

• Accesos principales y secundarios.

• 9 aulas para nivel secundario.

• 1 laboratorio de ciencias y tecnologías.

• 1 taller de actividades artísticas.

• 1 preceptoría.

• 2 grupos sanitarios (hombres y mujeres).

• 1 sanitario para alumnos con discapacidades y para docentes.

• 1 sala de radio.

• 1 depósito de mantenimiento y maestranza.

• 1 depósito de educación física.

• 1 sala de docentes.

• 1 sector de gobierno con secretaría, administración de redes, dirección y vicedirección.

• 1 centro de recursos, sala de informática y empresa simulada.

• Hall de acceso y circulación interna.

• 1 SUM con cocina, depósito y economato.

• 1 patio cívico.

• 1 playón polideportivo.

• 1 patio técnico con sala de máquinas y torre tanque.

• 1 estacionamiento.

• Espacio para futuras ampliaciones.

Escuela de Nivel Inicial

Este nuevo edificio se encuentra en Calle 6 y Av. España, en la localidad de Villa Aeroparque, departamento de Pocito. Su construcción responde a la necesidad de descongestionar el predio donde actualmente funcionan la escuela primaria y el JINZ N° 29.

El edificio, con una superficie total de 401,43 m², incluye los siguientes espacios:

• Accesos principales y secundarios.

• 3 salas con sanitarios.

• 3 depósitos.

• 1 dirección.

• 1 sanitario para docentes.

• 1 sanitario para no docentes.

• 1 sanitario para niños con discapacidades.

• 1 SUM-ludoteca.

• 1 torre tanque para reserva y bombeo.

• Hall de acceso y circulación interna.

• 1 cocina y economato.

• 1 patio institucional.

• 1 patio de juegos.