El gobernador Orrego encabezó el lanzamiento oficial del Foro Nacional de Turismo 2025

Bajo el lema Transformando destinos: innovación, tecnología y sostenibilidad para un turismo inteligente, esta edición coloca a San Juan en el epicentro del turismo nacional.

Este jueves 4 de septiembre, el gobernador Marcelo Orrego, junto al secretario de Turismo Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, oficializaron la apertura del Foro Nacional de Turismo, un espacio para el intercambio entre los diversos actores del turismo argentino.

El Foro Nacional de Turismo es organizado por el Consejo Federal de Turismo (CFT), en conjunto con la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación y el Gobierno de la Provincia de San Juan y cuenta con el apoyo de la Cámara Argentina de Turismo.

En este sentido, el gobernador aseguró que “El turismo es un pilar central de nuestra matriz productiva. Esta es una gran oportunidad que tenemos los sanjuaninos de mostrar lo que somos; nuestros paisajes, nuestra gastronomía, y la calidez de nuestra gente”.

Asimismo, destacó: “El desafío está en ser parte de esta agenda, y estamos convencidos de que tenemos con qué hacerlo. Nuestra provincia reúne todos los ingredientes necesarios, y vamos a continuar trabajando para que el turismo siga siendo una de nuestras principales actividades económicas”.

Por su parte, Scioli afirmó: “Estar en un lugar como el Teatro del Bicentenario nos lleva a pensar en grande, y eso es lo que queremos para el país; que Argentina sea un producto turístico para el mundo. Este encuentro en San Juan será un antes y un después en la historia de esta actividad”.

Del acto de apertura participaron, el vicegobernador Fabian Martín, el Ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, el presidente del Consejo Federal de Turismo, Valentín Díaz Gilligan, la presidenta de la Cámara Argentina de Turismo, María Laura Teruel.

Este evento reúne a los principales referentes de los sectores público, privado, académico y comunitario de todo el país, en un entorno pensado para el debate, la articulación y el aprendizaje. Y para esta edición, invita a debatir sobre el Modelo de Destinos Turísticos Inteligentes, una metodología que trasciende a las grandes ciudades.

Con el eje en “Diálogo Federal, sobre los Destinos Turísticos Inteligentes”, tiene como finalidad pensar iniciativas de transformación de destinos de la mano de la innovación, la tecnología y la sostenibilidad para un turismo inteligente.