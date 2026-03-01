El gobernador Orrego participó de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación

EL REPORTERO 1 de marzo de 2026
Orrego congreso

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, participó este domingo 1 de marzo de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, ceremonia que fue encabezada por el presidente Javier Milei.

El mandatario sanjuanino asistió al acto en el Palacio del Congreso de la Nación Argentina tras ser invitado especialmente para formar parte de esta instancia institucional que marca el inicio del período legislativo.

Durante la ceremonia, Orrego compartió la jornada junto a otros gobernadores de distintas provincias, en un encuentro que reunió a autoridades nacionales, legisladores y representantes de todo el país en el marco de uno de los actos institucionales más importantes de la vida democrática argentina.

Más historias

Milei congreso

Javier Milei reafirmó en el Congreso su alianza estratégica con los Estados Unidos: “Es hora de hacer de esto una política de Estado”

EL REPORTERO 1 de marzo de 2026
Nahuel Gallo 1

Liberaron al gendarme argentino Nahuel Gallo

EL REPORTERO 1 de marzo de 2026
Khamenei 1

Murió Ali Khamenei, líder supremo del régimen de Irán, tras los ataques de Estados Unidos e Israel

EL REPORTERO 28 de febrero de 2026