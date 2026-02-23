El Ministerio de Salud adelantó la campaña antigripal

El Ministerio de Salud de la Nación anunció la decisión de adelantar la campaña de vacunación antigripal en Argentina, con el inicio previsto para el 9 de marzo.

La medida responde a la detección de una nueva variante de influenza —la H3N2, subclado K— y al incremento anticipado en la circulación de virus respiratorios, según detallaron a Infobae desde la cartera sanitaria que dirige el médico cardiólogo Mario Lugones.

“Nos anticipamos al calendario habitual para que la población esté protegida antes del pico de circulación viral. Cada año, los virus respiratorios comienzan a circular más temprano. Por eso decidimos actuar tempranamente para evitar el posible impacto de las nuevas variantes y cuidar a las personas que más lo necesitan”, destacó Lugones.

Vacunar antes del pico estacional

El adelanto tiene como objetivo ofrecer protección a los grupos más vulnerables antes de la temporada de mayor circulación de los virus respiratorios. Ya que si bien la nueva variante H3N2, subclado K no produce cuadros más graves, implica una mayor capacidad de contagio, lo que podría aumentar la presión sobre el sistema de salud público.

El Ministerio informó que se adquirieron 8.160.000 dosis de vacuna antigripal para garantizar el suministro necesario en todo el país. La primera entrega, iniciada durante esta semana, contiene 795.760 dosis de vacuna antigripal adyuvantada (aTIV) y de vacuna para adultos.

El resto de las partidas ya fueron programadas para abastecer a las 24 jurisdicciones y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las dosis se reparten en función del grupo de riesgo y la edad. Se destinarán 4.700.000 dosis de vacuna antigripal para adultos —personas de 2 a 64 años con factores de riesgo—, 2.300.000 dosis de vacuna antigripal adyuvantada (aTIV) para mayores de 65 años y 1.160.000 dosis de vacuna antigripal pediátrica para niños y niñas de seis a 24 meses.

Los síntomas de la gripe H3N2

El médico infectólogo Roberto Debbag (MN 60253), vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Vacunología, explicó ante la consulta de Infobae: “El cuadro suele comenzar con tos persistente, seguida de congestión nasal y luego, entre las 24 y 48 horas, da paso a síntomas gripales clásicos como fiebre alta, decaimiento y molestias pulmonares”.

El especialista señaló que es fundamental prestar atención a estos signos en los grupos de mayor riesgo, ya que pueden confundirse con otras infecciones respiratorias, como COVID-19.

Según enfatizó el infectólogo, “la consulta temprana ante fiebre elevada, cansancio intenso y dificultades respiratorias ayuda a evitar complicaciones y permite un diagnóstico oportuno”.

Quiénes deben vacunarse

La población objetivo definida por el Ministerio de salud la integran:

Niños y niñas de 6 a 24 meses,

Adultos mayores de 65 años,

Personal de salud,

Embarazadas, puérperas

Personas que presenten factores de riesgo

En las últimas tres campañas, la cobertura fue baja: la vacunación en adultos mayores osciló entre 41,6% y 42,2%, mientras que en menores de dos años menos del 70% completó el esquema de dos dosis.

Entre los factores que incrementan la probabilidad de desarrollar formas graves de gripe se encuentran las enfermedades respiratorias o cardíacas crónicas, inmunodeficiencias, patologías oncohematológicas, antecedentes de trasplante, diabetes, obesidad mórbida e insuficiencia renal crónica, entre otras.

Vacunas gratuitas para la población objetivo

La campaña será gratuita y cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informarán la ubicación y los cronogramas de los vacunatorios oficiales. El Gobierno nacional centraliza la logística y distribución, mientras las jurisdicciones organizan la administración y comunicación local.

Lugones remarcó que todas las vacunas del Calendario Nacional “son seguras y cuentan con evidencia científica de su eficacia”. También el Ministerio de Salud enfatizó que los inmunizantes fueron desarrollados, probados y aprobados bajo estándares internacionales, y estarán disponibles de forma universal.

Las autoridades advirtieron que una cobertura insuficiente podría elevar el nivel de ocupación de camas, aumentar derivaciones y exigir la reprogramación de prácticas sanitarias, con un impacto negativo sobre el sistema. Por ello, insisten en que los grupos priorizados reciban la inmunización en el período estipulado.

Cada administración provincial implementará estrategias de comunicación y organización adaptadas a sus necesidades, en coordinación con el Ministerio de Salud, para asegurar que la población objetivo acceda a la campaña anticipada de manera adecuada.

Con esta estrategia preventiva, el sistema sanitario nacional busca fortalecer la respuesta frente a la gripe estacional y proteger a los sectores más expuestos con inmunización oportuna y eficaz.

