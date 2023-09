El negociador del FMI con la Argentina habló de la dolarización: “No sustituye lo necesario en el mundo fiscal”

El auditor chileno respondió de esta manera sobre los planes del candidato presidencial Javier Milei; detalló qué condiciones se requieren para lograr la estabilidad y aclaró que el organismo puede tener un programa con un país dolarizado, como ocurre con Ecuador.

El responsable del Fondo Monetario Internacional (FMI) para América latina, Rodrigo Valdes, dijo que ningún sistema monetario reemplaza la necesidad de tener una conducta fiscal responsable. Así se refirió a los planes de dolarización enunciados por el candidato presidencial Javier Milei en la Argentina, en una entrevista con el diario El País de España.

Sobre la propuesta del economista de La Libertad Avanza, explicó: “Esa es una pregunta que los mercados hoy día se hacen más que por el tamaño, por las condiciones iniciales de cantidad de reservas que tiene Argentina”.

“El señor Milei tocó este tema y ellos tienen un plan que están trabajando todavía y yo no me adelantaría en la discusión. Es algo que toma su tiempo. Ellos han hablado de que esto no se haría al día siguiente si es que ganan la elección. Y es algo además que requiere mucho apoyo político que van a tener que buscar”, explicó el ex ministro chileno.

Sobre las consecuencias de una dolarización en la Argentina, el funcionario que audita la región indicó: “El programa del señor Milei implica la dolarización y eso no implica no tener un programa con el FMI.

“Tenemos uno con Ecuador, que es un país dolarizado, y el último fue muy exitoso. Para nosotros es central reconocer la forma que organiza un país su política monetaria, su política cambiaria, temas que son de plena soberanía. Lo que sí nos interesa es que estén las bases macroeconómicas para que esos sistemas funcionen en el largo plazo y que cuando haya cambios la transición mantenga la estabilidad”, enfatizó el funcionario del Fondo.

Cuando se le preguntó si el Fondo apoyaría a la Argentina en caso de dolarizar, aclaró: “Nosotros trabajamos con 190 países, con todas las instituciones posibles que existen dentro de ellos. Lo que nos interesa es que funcionen bien dependiendo de sus configuraciones macroeconómicas”.

“¿Cómo funciona el mercado laboral? ¿Cómo funciona el mercado de bienes? Los países dolarizados, por ejemplo, para que funcionen bien requieren ciertas condiciones”, explicó.

“Y algo muy importante para nosotros es que lo que uno haga en el mundo monetario cambiario no sustituye lo que es necesario hacer en el mundo fiscal”, aclaró.

“Esta parte requiere un esfuerzo enorme de los países y siempre uno entiende que el corto plazo y el largo plazo están en tensión. Pero aquí no hay sustituto para lo fiscal. Todos los países requieren una política fiscal sostenible que lleve a tener deudas no demasiado altas y dolarizar o no dolarizar no sustituye esa tarea”, concluyó Valdes.

Elogio del resto

Previamente, en una nota publicada más temprano, el funcionario chileno había elogiado la recuperación de varios países de la región, aunque excluyó en forma explícita a la Argentina.

“El déficit fiscal primario de las cinco principales economías con objetivos de inflación y tipos de cambio flotantes -Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, conocidas como AL5- aumentó en 6 puntos porcentuales del PIB en 2020, mientras que la región latinoamericana en su conjunto experimentó un incremento de 4 puntos porcentuales”, expresó.

Esta cifra contrasta con el aumento de 7 puntos porcentuales en las economías avanzadas y de algo más de 5 puntos porcentuales en las economías de mercado emergentes de otras regiones”, indicó.

“La divergencia más notable surgió en 2021 y 2022. Mientras que los países del LA5, y de hecho casi toda la región, retiraron completamente este estímulo fiscal, logrando resultados primarios que superaban los niveles anteriores a la pandemia, los países avanzados y otras economías emergentes mantuvieron una parte significativa de la expansión, en torno a 3 puntos porcentuales”, afirmó.

