El Polako lanza su primer álbum solista “BANDITS & COVERS! Volumen I y II”

Los 24 temas fueron cuidadosamente seleccionados por Zelazek y los músicos amigos convocados en calidad de invitados. Se grabó en diez meses intensos, con sesiones multitudinarias en los estudios Inroom de la ciudad Mercedes, donde el músico reside desde hace un tiempo. BANDITS & COVERS! resulta una fresca y energizante bocanada de alto octanaje y esencia punk rock.

El Volumen I abre con Ricardo Iorio. El ex V8, Hermética y Almafuerte canta una reversión de “Represión” de Los Violadores devenida en “Corrupción”, con El Polako en guitarras, bajo y secuencias. “Little Devil” de The Cult, lo tiene a Florencio Hippie Hidalgo en voz.

“Whiskey In The Jar” de Thin Lizzy lo tiene a Guillermo Romero, voz y cofundador de Serpentor. Por su lado, Anel Paz en guitarra, Leo Nievas, -primer cantante de Animal, y el Griego Alonso ex baterista de Alakrán y Pappo, eligieron “Estoy peleando aquí” del disco Otra patada en los huevos de Los Violadores. La reconocida cantante lírica argentina Oriana Favaro se sumó desde Alemania para “Feeling Good” de Nina Simone, junto a Wojtek Kors, sobrino de El Polako, que grabó el bajo desde Polonia.

Checha Koscianiewicz de Superuva registró “Te quiero” de Siniestro Total. Sissi Hansen puso su voz al clásico “One Way Or Another” de Blondie, mientras que Alejo López León en guitarra y Nahuel Fusco en voz, de Motín y la Negracha, Eddy Hain de Plasyer y Demencia en batería interpretaron el tango “Barrio Pobre” en versión heavy. Con Joana Gieco en teclados y Zelazek en secuencias y bajo.

El Niño, bajista de The Niños cantó “Fire And Gasoline” del homónimo disco solista de Steve Jones, Marcelo Poca Vida Araneo, interpretó “Bite Your Scum” de Gigi Allin, mientras que Leo Nievas canta “Never Again” de Nickelback.

Los extras son dos temas originales: “Bajo ninguna bandera” que compuso El Polako en Alemania tocando bajos y guitarras con David Balbina cantante de los Argies. El solo de guitarra es de Rubén Martínez y el Vampi Jiménez en batería. Y “Corriendo por la cornisa”, que grabó El Polako con Anel Paz, en la época de Audiofuria, con coros a cargo de los hermanos Rubén y Walter Martínez de Vorax, Sergio Gramática, El Topo Yañez, Checha Koscianiewicz, Hugo Irrisarri, Diego Temprano, Miguel Dasseville, Tucán Barauskas, Griego Alonso, Pablo Maldonado y Leo Nievas. La batería pertenece a Brain Wilson, músico de Yngwie Malmsteen.