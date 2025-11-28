El SEC presente XXXIV Congreso Nacional de FAECyS

El Sindicato de Empleados de Comercio de San Juan participó del encuentro en Parque Norte, representando a nuestra secretaria general Mirna Moral a través del secretario adjunto José Gremoliche.

En una jornada marcada por el debate sobre las reformas laborales que impulsa el Gobierno Nacional, se aprobaron por unanimidad la memoria y el balance presentados por la Federación.

“Nos espera un 2026 muy desafiante. Pero contamos con la fuerza de un Comercio unido y comprometido en todo el país”, destacó durante el cierre, Armando Cavalieri, secretario General de

FAECyS.

