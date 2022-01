El secretario Chica anunció la cancelación de importantes eventos internacionales

En la mañana de hoy lunes, en Casa de Gobierno, se realizó una conferencia de prensa encabezada por el secretario de Estado de Deportes, Jorge Chica, donde se dieron detalles de los próximos eventos deportivos que se encontraban en vísperas de realización en nuestra provincia. Al Secretario Chica, lo acompañaron el Director de Alto Rendimiento, Mario Artes, el director de la Vuelta a San Juan, Javier Paéz y Oscar Villalobo, subjefe de asesores de la Secretaría de Deportes y referente del ciclismo sanjuanino y de la Vuelta a San Juan.

En el inicio de la Conferencia, el Secretario explicó los motivos que llevaron a la cancelación de estos dos importantes eventos deportivos programados en nuestra provincia: “Quienes abrazamos el camino del trabajo, quienes generamos procesos de transformación, nos exponemos a las tomas de decisiones, y esas tomas de decisiones, a veces no son gratas pero son muy necesarias. En este momento, hay que hacerlas con mucha responsabilidad, como lo ha hecho nuestro Gobernador y el Gobierno de San Juan a lo largo de la situación sanitaria, siempre teniendo en vista la salud de los sanjuaninos y sanjuaninas, que es prioridad para nosotros” explicó Jorge Chica.

Con respecto a los próximos dos eventos internacionales que debían organizarse en nuestra provincia, el titular de la cartera de deporte confirmó su cancelación: “Visualizando la situación mundial y el aumento de casos y con respecto a lo que genera la cartera de deportes, sobre todo en las grandes expresiones populares a través del deporte, hemos decidido que no vamos a ser sede del Torneo Internacional de fútbol, que se realizaba en nuestra provincia. Nuestra querida Vuelta Internacional a San Juan, también está suspendida hasta el año próximo y los equipos internacionales no llegarán a San Juan”, sentenció el Secretario Chica que dejó abierta la puerta para la realización de la Vuelta con ciclistas nacionales “Estamos en un proceso de evaluación, sabiendo que hay situaciones que no son estáticas y que son dinámicas, ya que la Vuelta a San Juan entra en este año en el calendario de la Federación Ciclista Sanjuanina, vamos a evaluar, seguramente la semana próxima, si se puede hacer en formato local”.

También, se hizo referencia a otro importante evento a realizarse del 25 de febrero al 13 de marzo: “Otro evento internacional como el Sudamericano de Patín, con más de 3000 deportistas de todo el continente, vamos a generar junto a la CAP, confederación Argentina de Patín y a la Federación Sudamericana, un cambio de fecha para cuando la situación nos permita realizarla” confirmando el pedido de postergación de fecha realizado con el torneo continental de Patín.

El secretario Jorge Chica se refirió al trabajo mancomunado que se lleva a cabo con los diferentes actores del deporte: “Hemos venido conversando con las distintas federaciones, clubes y dirigentes, que nos van a ayudar a consolidar el deporte de la provincia, para que continúe en un formato sumamente seguro y responsable. Por eso, a partir de hoy en los eventos masivos que se generen vamos a ayudar a las federaciones, pero sobre todo generando el pase sanitario que a partir de hoy funciona en la República Argentina” dando vigencia provincial al pase sanitario, indispensable y necesario para acudir a todo evento masivo en San Juan.

Finalmente, en el cierre de la conferencia de prensa, realizó un pensamiento final con respecto a la situación y la toma de decisiones obligadas teniendo en cuenta la situación sanitaria en cada momento: “Estamos preocupados por la situación pero ocupados. Somos muy responsables en la toma de decisiones en la cartera de deportes, que genera en la provincia, muchos eventos deportivos. Quiero agradecer al Comité COVID y a toda la familia de la salud, que ha trabajado incansablemente. El agradecimiento a todos los dirigentes que hacen posible que San Juan siga siendo el centro de escena de los eventos deportivos.”

COMPARTIR

Sharing is caring!