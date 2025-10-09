El Sindicato de Empleados de Comercio acompaña a los trabajadores ante el cierre del supermercado Vea de Rawson

Desde el Sindicato de Empleados de Comercio de San Juan se informó que, ante la confirmación del cierre del supermercado Vea, ubicado sobre Boulevard Sarmiento en Rawson, la entidad gremial intervino de inmediato para acompañar y asesorar a los trabajadores afectados.

La secretaria general explicó que, apenas se conoció la posibilidad de cierre, el gremio se presentó en la sucursal para tomar contacto directo con los empleados, luego de haber mantenido comunicación con las autoridades de la empresa.

“Desde ayer venimos trabajando junto a la empresa, pero principalmente al lado de los trabajadores, para conocer de primera mano cuál era la situación y qué decisiones se habían tomado”, señalaron desde el sindicato.

El proceso se originó días atrás, cuando Cencosud ofreció la opción de retiros voluntarios a su personal, una medida extendida a todas las sucursales, sin que en ese momento se mencionara la posibilidad de un cierre definitivo.

Finalmente, la empresa confirmó el cierre de la sucursal de Rawson, que afecta a 17 trabajadores, quienes recibieron distintas propuestas de desvinculación.

“Cada trabajador está evaluando las alternativas ofrecidas, y desde el Sindicato estamos acompañando en cada paso, explicando las consecuencias de cada decisión, especialmente en lo que respecta a obra social, seguro, y montos a percibir”, indicaron desde la conducción gremial.

Según trascendió, el aumento en el costo del alquiler del local habría sido el principal motivo que llevó a la empresa a tomar la determinación del cierre.

El sindicato ratificó que continuará presente y acompañando a cada uno de los compañeros, velando por el cumplimiento de sus derechos laborales y el bienestar de sus familias.

EN EL AUDIO MIRNA MORAL SECRETARIA GENERAL DEL SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO