El Torneo de Invierno del Fútbol Sanjuanino llevará el nombre de “Luis Herrera”

Hoy lunes 21 de febrero, en la sesión del Honorable Consejo Directivo de la Liga Sanjuanina de Fútbol se hará entrega de una plaqueta con motivo de colocarle el nombre del Torneo Oficial de la Primera Categoría A, Luis Eduardo Herrera.

Es en homenaje al ex secretario y dirigente de Liga Sanjuanina de Fútbol, fallecido el año pasado.

Su familia esta invitada al acto.

Desde su infancia fue parte del Club del Bono, y nunca se apartó de aquella sede deportiva ubicada en las inmediaciones de la famosa Esquina colorada, en Rivadavia.

PRIMERA FECHA

Sábado: 17 horas

Árbol Verde vs. Atenas, localía a definir en las próximas horas.

Rivadavia vs. J. Zondina

Colón vs. Unión de Villa Krause

San Lorenzo vs. Marquesado

Domingo 17 horas

Carpintería vs. 9 de Julio

Villa Obrera vs. Desamparados

Aberastain vs. Peñarol

Miércoles 17 horas

Trinidad vs. San Martín

Alianza vs. Juventud Unida

Suspendido

Sportivo Del Bono-Sarmiento