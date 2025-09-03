El Zonal Cuyano de automovilismo vuelve al Villicum

EDITOR 3 de septiembre de 2025
image

El fin de semana del 6 y 7 de septiembre, el Circuito San Juan Villicum recibirá por segunda vez en el año al Campeonato Zonal Cuyano de automovilismo en lo que será la sexta fecha de la temporada.

El Zonal visitará el Circuito San Juan Villicum con las cinco categorías que vienen disputando el campeonato: Clase 2, Fórmula Cuyana, Turismo Pista 1.4, Promocional y TC Cuyano.

Como ocurre cada vez que el Zonal Cuyano viene a la provincia, aumenta el número de pilotos locales que se suman al habitual parque de la categoría; por ello, se espera inscriptos en todas las categorías, excepto –por ahora- en Fórmula Cuyana.

Lista tentativa de pilotos sanjuaninos para la sexta fecha Zonal

Clase 2

1- Facundo Della Motta

2- ¿Oscar Royón?

Turismo Pista 1.4

3- Nicolás Peralta

4- Gonzalo Martínez

5- Pablo Pelegrina

TC Cuyano

6- Ariel Flaquer

7- Ernesto Vidal

8- Franco Benedetti

9- Carlos Rojo

Promocional Fiat

10- Juan Sebastián Pérez

11- Maxi Juan

12- Federico Álvarez

13- Gonzalo Oropel

14- Nicolás Flores

15- Mauricio Martos

16- Javier Flores

El valor de entrada se fijó en $500 por día (sábado y domingo) y el cronograma de actividades se dará a conocer en el curso de la semana.

