Rubén Martín y Denisse Robles Estafadores

Martín y Robles, pareja en la vida real y socios laborales, vendían diferentes inmuebles, terrenos, prometían construir casas, departamentos que en la mayoría de los casos no entregaban.

Esta mañana los sanjuaninos despertaron y al transitar por las calles de la ciudad Capital de la provincia, se encontraban con distintos pasacalles.

Para los que no saben del caso, entre 200 a casi 500 familias fueron damnificadas, pagaron por un bien que nunca les entregaron.

La Justicia de la provincia de San Juan, les dio un año que se cumplirá en el mes de marzo del 2026, para que Martín y Robles Bonade presenten un proyecto cómo solucionarán con cada una de las familias que llevan años esperando su inmueble.

Mientras ellos disfrutaban sus viajes fuera del país, y Denisse Robles festejaba el cumpleaños de su cuñada, hermana de Rubén Martín de una manera que llamó la atención, vestidas de ladronas con bolsas que asemejan a dinero robado, luego en pose de haber sido detenidas foto de presidiarias. (Los damnificados encontraron en las redes esa foto).

Premonición, destino, casualidad tal vez?

Denisse Robles, terminó esposada, y detenida en la Cárcel de Mujeres, debido a las demandas penales y civiles de tantas familias.

Las personas que se quedaron sin su dinero, sin su techo y sin sus ilusiones, compraron sin sospechar que lo harían a dos personas que no tienen sentimientos, ni empatía.

Damnificados que se encuentran con ayuda psicológica, depresivos, otros con bronca e impotencia, envueltos en problemas económicos porque invirtieron lo que tenían y ahora están alquilando.

Gente de todas las edades, Adultos Mayores, matrimonios jóvenes, mujeres embarazadas que confiaron en Denisse Robles y Rubén Martín.

Los padres tanto de Rubén Martín y Denisse Robles, son abogados. Miraron para otro lado? Sabían que hacían sus hijos y no hicieron nada para que no continuaran con esta situación?

La pregunta es ¿Por qué?