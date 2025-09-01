Rivadavia celebró el Día del Niño con una multitudinaria fiesta familiar

En el marco del 117° aniversario del departamento, miles de familias sanjuaninas disfrutaron de una jornada inolvidable con juegos, sorteos, espectáculos y mucha alegría en el predio de Cepas Sanjuaninas.

Con la presencia del vicegobernador de la provincia, Fabián Martín, y del gobernador Marcelo Orrego, se llevó adelante una nueva edición del festejo por el Día del Niño en Rivadavia. La actividad contó con la presencia de los diputados Juan de la Cruz Córdoba y María Rita Lascano, además del intendente Sergio Miodowsky y demás autoridades.

Durante la jornada, el vicegobernador Fabián Martín destacó la importancia de generar espacios de encuentro y contención. «Fue una jornada llena de sonrisas, juegos, sorteos y chocolate que compartimos con los más chicos, quienes son el corazón de nuestro futuro. Nuestro compromiso es seguir generando espacios de alegría y encuentro para que cada niño y niña viva su infancia con felicidad y esperanza», expresó.

El evento reunió a más de 20.000 personas que compartieron una tarde llena de sonrisas y actividades pensadas para el disfrute de los más chicos. La celebración, organizada por la Municipalidad de Rivadavia, ofreció áreas de juego, actividades recreativas, pintura, dibujo, shows en vivo, chocolate caliente, premios y sorteos. Además, se habilitaron espacios adaptados para niñas y niños con celiaquía y diabetes, promoviendo una propuesta inclusiva para toda la comunidad.