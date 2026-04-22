En horas recuperaron una camioneta sustraída en Capital

EL REPORTERO 22 de abril de 2026
camioneta robada

En un operativo que duró poco más de 10 horas, personal de la Sección Sustracción Automotores y Autopartes D-5 recuperó una Chevrolet Zafira azul que había sido robada en la madrugada en el departamento Capital.

La investigación comenzó a las 07:00, apenas tomaron conocimiento del ilícito. La unidad especializada desplegó entrevistas y levantó pruebas fílmicas, claves para seguir el rastro del rodado.

Gracias a la celeridad de las tareas, a las 17:20 los efectivos localizaron el vehículo en calle Monseñor Orzali, entre Abrahan Rawson y San Roque, en Rawson.

Tras el hallazgo, intervino personal de Criminalística para realizar las pericias y el levantamiento de huellas. El procedimiento contó con aval de la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad, que autorizó el secuestro y traslado del automóvil para cumplir con las medidas legales de rigor.

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