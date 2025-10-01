En una celebración colmada de emoción y alegría, la Ciudad eligió a la nueva Reina del Adulto Mayor

Con la presencia de la intendente Susana Laciar, la Ciudad vivió una tarde inolvidable llena de música, baile y emoción junto a los adultos mayores.

En una jornada llena de alegría y emotividad, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan realizó la elección de la Reina del Adulto Mayor, que reunió a 18 candidatas representantes de instituciones y centros de jubilados de la Ciudad, en un encuentro que celebró la experiencia y vitalidad de los adultos mayores.

La intendente Susana Laciar acompañó a los presentes, compartiendo este momento significativo con los vecinos y resaltando el valor, la sabiduría y el compromiso de las personas mayores en la vida comunitaria.

Uno de los momentos más emotivos fue la entrega de atributos a las nuevas representantes, resultando como Reina, la representante del Centro de Jubilados de Villa América, Silvia Maldonado y como Virreina, Celia Zuleta, representando a la Asociación de Casa Cuna.

Por su parte, Zoila Lucero y Ana María Piacente, dejaron su legado en un acto lleno de gratitud y afecto. Ambas fueron homenajeadas por su representación y recibieron el cariño del público.

La celebración incluyó música en vivo y baile, reflejo del entusiasmo y la energía que caracterizan a los adultos mayores de la Ciudad. Familiares, amigos y vecinos de las candidatas compartieron la tarde, generando un espacio de encuentro que trasciende generaciones.

La Ciudad felicita a las nuevas soberanas y valora la participación activa de todas las candidatas, que con orgullo representaron a sus instituciones y demostraron el espíritu participativo que distingue a la comunidad de adultos mayores.

