Entradas FNS 2025: precios, puntos de venta y beneficios

Los interesados pueden adquirir las entradas en la plataforma www.autoentrada.com y de manera presencial, a partir del 31 de octubre, en boletería del Teatro del Bicentenario.

El Gobierno de San Juan, informa que continua la venta on line de entradas para la Fiesta Nacional del Sol 2025 “San Juan, Mi Tierra Querida”. A partir del 31 de octubre podrán adquirirse de manera presencial en boletería del Teatro del Bicentenario, de lunes a viernes, de 9 a 19 hs.

Los valores van desde $10.000 hasta $35.000, según el sector elegido dentro del Estadio San Juan del Bicentenario, mientras que la entrada más económica, de $5.000, permite acceder a la Feria y al show del Velódromo. Todas las entradas incluyen acceso tanto a la Feria como al show del Velódromo. Los menores de seis años ingresan gratis a la Feria y al Velódromo.

En el estadio, para las tres noches, los precios por ubicación son los siguientes:

Popular norte y sur: $10.000

Campo (de pie): $25.000

Platea alta: $30.000

Platea baja numerada: $35.000

Además, quienes compren con tarjetas Visa o Mastercard del Banco San Juan podrán hacerlo en tres cuotas sin interés, con un máximo de cinco entradas por persona.

Venta de entradas presencial

A partir del 31 de octubre, se habilitará la venta presencial en las boleterías del Teatro del Bicentenario, de lunes a viernes, de 9 a 19 hs.

Entradas para jubilados y personas con discapacidad

Los jubilados podrán acceder a 1.000 entradas gratuitas por jornada, con acceso a la Feria, al Velódromo y a la tribuna popular del Estadio del Bicentenario.

Podrán retirarlas desde el viernes 31 de octubre, de lunes a viernes, de 9 a 19 hs, en la boletería del Teatro.

Una vez agotado el cupo, podrán comprar las entradas con un 50% de descuento.

En cuanto a la accesibilidad, se dispondrán de 108 espacios en el Velódromo y 24 en el Estadio para personas que utilizan silla de ruedas, además de 100 lugares en tribunas populares para otras discapacidades acreditadas.

Las entradas se retiran en la boletería del Teatro presentando el carnet correspondiente.

Cabe destacar que todas las personas con discapacidad podrán ingresar gratuitamente a la Feria y al show del Velódromo simplemente presentando su acreditación.