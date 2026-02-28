Estados Unidos e Israel llevaron a cabo ataques coordinados contra el régimen de Irán

El presidente Donald Trump sostuvo que los bombardeos tienen como objetivo “arrasar por completo” la industria misilística de la República Islámica.

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque “de gran envergadura” contra el régimen de Irán, provocando explosiones en Teherán y otras ciudades tras semanas de amenazas de intervención militar. Teherán respondió con el lanzamiento de misiles y drones en represalia, según informaron los Guardianes de la Revolución. Mientras tanto, diplomáticos estadounidenses presentes en el Golfo y civiles israelíes recibieron órdenes de buscar refugio.

«El Estado de Israel lanzó un ataque preventivo contra Irán. El ministro de Defensa, Israel Katz, declaró el estado de emergencia especial e inmediato en todo el país”, indicó la oficina del ministro en un comunicado.

En un mensaje en video, luego de que Estados Unidos e Israel comenzaran a bombardear Irán, Trump dejó claro que el objetivo era amplio: derrocar al régimen instaurado desde la revolución de 1979. “Vamos a destruir sus misiles y arrasar su industria de misiles por completo. Será totalmente—de nuevo—aniquilada. Vamos a destruir su armada”, afirmó en el mensaje publicado en su plataforma Truth Social.

