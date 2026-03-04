Están abiertas las inscripciones en las Escuelas de Oficios de la provincia

El Ministerio de Educación convoca a jóvenes y adultos a inscribirse en las Escuelas de Oficios, tanto de gestión estatal como privada. Hay 94 instituciones distribuidas en diferentes departamentos de San Juan.

El Ministerio de Educación invita a la comunidad a inscribirse en las Escuelas de Oficios, que funcionan en distintos puntos de la provincia. Se trata de una propuesta destinada a la formación y al desarrollo de habilidades para el trabajo y el emprendimiento, que facilita la inserción laboral y la autonomía económica al desarrollar habilidades prácticas, técnicas y específicas demandadas por el mercado laboral.

La provincia cuenta con 63 Escuelas de Capacitación Laboral y 24 Anexos de Formación, 2 Centros de Formación Profesional, 4 Misiones Monotécnicas y 1 Misión Cultural y Rural, garantizando cobertura territorial y diversidad de trayectos formativos.

Las capacitaciones abarcan múltiples áreas vinculadas al mundo del trabajo, entre ellas:

-Arte y Artesanías

-Área Comercial

-Idioma Inglés

-Oficios del Hogar

-Formación Operativa

-Formación Técnica

-Oficios Rurales

Las propuestas están dirigidas a jóvenes y adultos, sin límite de edad, que deseen adquirir habilidades prácticas, técnicas y específicas demandadas por el mercado laboral. Además de favorecer la inserción laboral, promueven el desarrollo de emprendimientos y la autonomía económica.

Al finalizar la formación, los estudiantes obtendrán certificación oficial avalada por el Ministerio de Educación.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 6 de marzo o hasta completar los cupos disponibles.

Requisitos de inscripción:

-Fotocopia del DNI.

-Certificado de estudios primarios o secundarios o copia del Libro Matriz.

Las personas interesadas pueden consultar en este link la escuela más cercana y la oferta formativa disponible.