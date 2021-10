Estudiantes participaron en el Parlamento Juvenil del Mercosur

“Tener vocación democrática, participativa y compromiso con la sociedad es, sin dudas, un buen paso para el futuro de nuestra provincia y de nuestro país” fueron las palabras expresadas por el vicegobernador Roberto Gattoni durante la apertura del Parlamento Juvenil del Mercosur. La actividad fue llevada a cabo en el recinto de sesiones de la Cámara de Diputados. En la mañana, contó con la participación de cuarenta y dos jóvenes de veintiuna escuelas secundarias; y, en la tarde, tuvieron su debate veinticuatro estudiantes adultos pertenecientes a doce Centros Educativos de Nivel Secundario (C.E.N.S.) de la provincia.

Acompañó el ministro de Educación, Felipe De Los Ríos; la diputada provincial y titular de la comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Técnica del Poder Legislativo, Fernanda Paredes; el secretario Legislativo, Nicolás Alvo; la secretaria de Educación, Rosana Vicentela; entre otros funcionarios del Ministerio de Educación, supervisores, directivos y docentes.

En la ocasión, el presidente de la Cámara de Diputados expresó que “es un orgullo para nosotros que jóvenes estudiantes se interesen por la práctica democrática tan plural como se vive en un recinto parlamentario donde están representadas todas ideas políticas donde convivimos, donde discutimos y sancionamos las leyes que son las herramientas para que el poder Ejecutivo lleve adelante su gestión”.

Seguidamente, agregó “celebro también que sea un parlamento Juvenil del Mercosur. Cuando yo tenía la edad de ustedes, los países que conforman hoy el Mercosur estaban gobernados todos por dictaduras. Fíjense la importancia que tiene esta formación democrática, esta manera de interrelacionarnos en Latinoamérica que hace unos cuantos años predomina, en casi todos los países, la democracia. Esto tiene que ver y se sostiene con el ejercicio respetuoso de las instituciones democráticas. Sin ese entrenamiento es imposible sostener la democracia en los países”.

Luego, el titular del Poder Legislativo les contó cómo funciona la Cámara de Diputados y sostuvo que “lo que hacemos aquí y a lo cual yo los invito en el día de hoy, es discutir ideas y no personas. Discutimos propuestas y no descalificaciones personales. Buscamos consensos, acuerdos, buscamos generar de cada una de las ideas que confluyen en esta Cámara la mejor idea, conscientes de que nadie es dueño de la verdad absoluta. Si nosotros subestimamos a quien está frente nuestro o pensamos que solamente las cosas suceden a través del pensamiento unívoco, seguramente nos vamos a equivocar y seguramente vamos actuar contra la democracia en sí misma”.

“Las propuestas que han generado mediante proyectos en cada grupo y que las van a debatir en el recinto hoy como si fueran legisladores, es una excelente práctica para que ustedes se preparen y seguramente el día de mañana alguno de ustedes ocupe una banca ya sea en un Concejo Deliberante, en un parlamento provincial o nacional. Nosotros a su edad teníamos educación cívica, leíamos en los libros cómo funcionaban las instituciones, pero no teníamos la oportunidad jamás, porque además no funcionaban los parlamentos, de tener una práctica, una simulación de cómo funciona y cómo hay que acordar, discutir y finalmente lograr la mejor ley. Recuerden que la Cámara sanciona leyes para todos los sanjuaninos, y no hay ley de un autor, de un sector. Las leyes son de la Cámara y generan un impacto en toda la sociedad. Con este principio debemos trabajar para incorporar a cada norma las mejores ideas de cada uno de los representantes que el pueblo ha elegido para que estén sentados en cada una de sus bancas”, concluyó el vicegobernador.

A su turno, el ministro de Educación señaló que “este encuentro significa mucho más que venir a conocer la Legislatura. Es una de las tantas buenas prácticas docentes porque nos permite incrementar la capacidad de escucha, trabajar sobre la investigación de los ejes y tener oportunidad de debate. Esto es fundamental para que alguno de ustedes o la mayoría, pueda estar el día de mañana sentado en una de estas bancas, defendiendo a San Juan, su futuro, su porvenir. Queremos agradecer al vicegobernador de la provincia la apertura de esta Casa de las Leyes para que se realice una práctica concreta en el lugar, donde el destino de las provincias y en particular de San Juan hacen posible el progreso, la mejora de los ciudadanos y las garantías de los derechos”.

Finalizadas las palabras de las autoridades, inició la participación de los estudiantes en el debate de sus proyectos presentados en los distintos ejes temáticos de la presente edición: Inclusión Educativa; Jóvenes y Trabajo; Participación Ciudadana de los Jóvenes; Derechos Humanos; Educación Sexual Integral; Comunicación y Medios; y Ambiente.

Detalles del programa

Durante el acto de apertura, la referente del programa, Carla Zapata, explicó los aspectos centrales de esta actividad que impulsa la participación de los estudiantes de escuela secundaria. Indicó que “su fin principal es que los jóvenes intercambien, dialoguen y debatan entre ellos, en espacios de participación que facilitan y promuevan el abordaje de temas en cuestiones que tienen profunda vinculación con sus días presentes y futuros”.

El parlamento se desarrolla en tres instancias: escolar, provincial y nacional. Aborda seis ejes temáticos, acordados internacionalmente a partir de los cuales los educandos investigan, reflexionan, argumentan, debaten y formulan, en grupo, diferentes propuestas.

Cabe recordar que a partir del año 2018 se sumó el eje Educación Sexual Integral. En el año 2020, el de Comunicación y Medios; y en el 2021, el eje del Ambiente. A través de este proceso se fomenta la implementación de espacios escolares de protagonismos juveniles que otorgan a los estudiantes un rol activo en la transformación de su comunidad educativa y contribuyen a hacer de la escuela secundaria un lugar participativo y plural.

COMPARTIR

Sharing is caring!