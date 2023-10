Fallecimiento de Sabú

Héctor Jorge Ruiz Saccomano , nació en Buenos Aires, el 12 de septiembre de 1951. Falleció en la ciudad de México, el 16 de octubre de 2005, fue un cantante y actor argentino, conocido con el nombre artístico de Sabú.

Grabó 15 discos; registró 200 canciones; tuvo 27 discos de oro y 7 de platino, cantó en 6 idiomas: español, francés, inglés, italiano, japonés y portugués.​

Jorge Ruiz nació en el barrio de San Telmo (o en el vecino barrio de Monserrat) de la ciudad de Buenos Aires. Era hijo de Susana Elsa Saccomano y de Héctor Ruiz. Tenía una hermana, Silvia, 3 años menor que él. Cuando tenía 6 años de edad falleció su madre, y cuando tenía 9 años de edad, su padre volvió a casarse.

Ante el desafecto de la nueva esposa de su padre, Jorge Ruiz empezó a trajinar por las calles con su hermana. Fueron acogidos por otra familia. Allí convivió con quienes él llamaría sus «hermanos del corazón», Juan Carlos, Luisito y Eduardo. Hizo la escuela primaria en la escuela Fray Cayetano Rodríguez y la secundaria en el Colegio Nacional San Martín (de Buenos Aires).​

Empezó a jugar en las divisiones inferiores de Boca Juniors y quedó elegido. Mientras tanto trabajaba para mantenerse: vendía periódicos, lustraba zapatos y trabajó como cadete y sereno (vigilante nocturno) en diferentes empresas, hasta que fue contratado por la importante casa de ropa Modart, que necesitaba modelos para su colección juvenil. En ese momento utilizaba el seudónimo de Giorgio.

En una oportunidad, luego de un desfile, fue invitado a cantar. Por casualidad se encontraban presentes dos importantes productores discográficos. Uno de ellos, Ricardo Kleiman, le ofreció la oportunidad de grabar un simple. Como le disgustaba el seudónimo Giorgio, le pidió que eligiera otro. Por su parecido físico con el actor Sabú (actor indio que en los años cuarenta protagonizó películas como El ladrón de Bagdad y El libro de la selva), Ruiz adoptó su nombre.

El 20 de noviembre de 1969 (cuando Sabú tenía 18 años) se publicó el disco Toda mía la ciudad. Para cualquier debutante, el sueño máximo era vender 10 000 simples. Toda mía… se colocó inmediatamente dentro de las preferidas del verano 1969-1970, llegando a vender 50 000 simples. Abandonó el modelaje. En esta época se lo podía encontrar en las oficinas de la agencia que lo representaba, en Buenos Aires, atendiendo el teléfono, tomando contrataciones para él y para otros artistas de la agencia. Utilizaría esta experiencia en los años ochenta, cuando crearía su propia empresa de contratación de artistas, en México.​

En 1970, su segundo simple se tituló Ese tierno sentimiento, que superó su primera producción al alcanzar las 70.000 unidades vendidas. Estas dos canciones fueron el éxito de la temporada marplatense del verano 1970-1971.​

El 22 de abril de 1971, alternando sus actuaciones entre Canal 4 de Montevideo (Uruguay), y el programa Sábados de la bondad de Canal 9 de Buenos Aires, se presentó en la televisión chilena y en escenarios de Valparaíso, destinando los fondos para la Casa Cuna de Chile.​

En mayo de 1971 se publicó el disco Vuelvo a vivir vuelvo a cantar, que vendió 100 000 copias.​

Sabú salió de gira por Uruguay, Chile, Perú y Puerto Rico, donde fue premiado con un «disco de oro» por la venta millonaria de sus álbumes.​

En mayo de 1971 viajó a París (Francia) contratado por el productor francés Bob Socquet para lanzarlo a nivel continental. Su primera grabación en francés fue Mon amour, mi bien, ma femme. También se promocionaron He tratado de olvidarte, Él o yo, Rosas a Sandra y Me gusta, me gusta. De Francia pasó a Londres para hacer presentaciones promocionales.

Volvió a viajar a Europa en septiembre de 1971, para cantar en el programa Sábados gigantes de Madrid (España). Cantó en el programa Show TV (Brasil), del cantante Roberto Carlos. Estuvo a punto de concretarse una tercera película junto a Roberto Carlos, pero las agendas de ambos no lo permitieron.​

Ese año 1971, una encuesta realizada por radio y televisión lo eligió «el cantante más popular del Uruguay». En Perú recibió el premio «Conejín» como revelación juvenil del año.

Su carrera se vio momentáneamente truncada cuando el jueves 6 de septiembre de 1971 a las 22:00 h, Sabú fue arrestado por la policía por presunta complicidad con una banda de secuestradores (era amigo de varios de ellos). Afortunadamente no se encontraron pruebas para implicarlo. Estuvo detenido hasta el martes 11 de septiembre de 1971 a las 18:00 hs.

​El 22 de febrero de 1973 se estrenó su segunda película, El mundo que inventamos (también basada en la canción homónima).​

En noviembre de 1987, Sabú se casó con la artista argentina Josefina Gil.

Sabú grabó gran cantidad de álbumes, que lo transformaron en el ídolo de la juventud latinoamericana. En todos los países se formaron clubes de admiradores.​

En los discos de Sabú, Valeria Lynch y Amanda Miguel le hacían los coros.​

El 15 de julio de 2005 Sabú fue operado de dos vértebras cervicales debido a un dolor de cuello que lo aquejaba.

El 30 de julio de 2005 estaba anunciada su presencia en la Carpa Cabaret de la Feria de las Flores del aeroparque Juan Pablo II en Medellín (Colombia), pero el 22 de julio Sabú sufrió una recaída.​Tras varios exámenes se le descubrió cáncer de pulmón muy agresivo. En dos meses fue sometido a dos quimioterapias. El viernes 14 de octubre de 2005 ingresó de urgencia al Hospital Español de la Ciudad de México. Llevaba una camiseta que decía: «Sabú: en Colombia te amamos, regresa pronto». El domingo 16 de octubre de 2005 a las 10:30 (hora de México), falleció, rodeado de su familia. Tenía 54 años.