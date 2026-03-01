¡Felicitaciones!

Un momento especial para Santa Lucía con la inauguración del Consorcio San Pablo, un nuevo complejo habitacional y comercial que fortalece el crecimiento y genera nuevas oportunidades para nuestro departamento.

Agradezco la invitación a Estudio 3 Constructora e Inmobiliaria, liderada por el Ing. Sergio Fernández, el Ing. Gabriel Pérez y el Arq. Osvaldo Lucero, por aportar su visión y compromiso al desarrollo de nuestra ciudad, expresó el intendente de Santa Lucía Juan José Orrego

Gracias al gobernador Marcelo Orrego por acompañarnos y respaldar los proyectos que se concretan en nuestro departamento, generando nuevas posibilidades para nuestros vecinos.

Ubicado en Av. Sarmiento y Ramón Franco, el Consorcio San Pablo representa la llegada de 86 hogares que se integran a la gran familia santaluceña, impulsando la economía local y contando una nueva historia.

Sigamos haciendo. Sigamos construyendo el mejor lugar para vivir.

Bienvenidos a quienes inician una nueva etapa en Santa Lucía.

Esta es su casa.