FNS 2025: Abril Aranda, de Capital, es la nueva Emprendedora del Sol 2025

La flamante ganadora tiene 28 años, es corredora inmobiliaria, y desarrolla su emprendimiento “Tuki”, una aplicación (app) de descuentos que impulsa el consumo local.

En la tercera noche de la Fiesta Nacional del Sol 2025, se develó que la nueva Emprendedora del Sol es Abril Aranda, oriunda del departamento Capital, y quien desarrolla su emprendimiento “Tuki”, una aplicación de descuentos que impulsa el consumo local, que ya cuenta con más de 300 marcas activas en San Juan y está en el top 20 de apps de compras más descargadas en Argentina. De este modo, se hizo acreedora de un premio económico de $7.000.000, un viaje y una plaqueta de reconocimiento.

Sobre el escenario principal de la FNS 2025, Abril Aranda fue saludada por el gobernador Marcelo Orrego; el vicegobernador, Fabián Martín; el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; y los ministros de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, y el de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, quienes le entregaron una plaqueta en reconocimiento por su logro.

Asimismo, estuvieron presentes Florencia Giordano en representación de la empresa Veladero, que estuvo a cargo las capacitaciones que recibieron todas las candidatas, y Andrés Montes de Diario de Cuyo, empresa que obsequió un viaje a Buenos Aires para la ganadora y un acompañante.

La flamante Emprendedora del Sol 2025 tiene 28 años, es corredora inmobiliaria y trabaja paralelamente en este rubro desde hace ocho años de forma independiente. En sus tiempos libres disfruta del mundo gastronómico y de las juntadas familiares.

Vale destacar que en pos de visibilizar y potenciar sus trabajos y talentos, las representantes de los 19 departamentos tuvieron la oportunidad de acceder a premios en efectivo, capacitaciones, mentorías y una vitrina sin igual para sus emprendimientos. En este sentido, y con aportes propios del Gobierno de San Juan, las otras candidatas que obtuvieron grandes puntajes recibieron entre $2.000.000 y $1.500.000.

Dicha elección fue posible gracias al trabajo del Comité Evaludador, integrado por 15 profesionales referentes de sectores como minería; comercio; industria; finanzas; comunicación; emprendedurismo; empresarial y académico, que analizó los proyectos basándose en criterios y puntajes máximos establecidos.

Finalizado ese proceso, la escribana Mayor de Gobierno, Mayra María Eugenia Mancini, procedió a sumar los puntos de cada carpeta, y redactó un acta presentando el proyecto con mayor puntuación, dato que se mantuvo secreto hasta que la representante de Capital fue develada como la nueva Embajadora del Sol 2025.

Una vez más, “Emprendedora del Sol” cumplió con su misión de potenciar el talento, la creatividad y la pasión de las mujeres que, con esfuerzo, hacen crecer sus comunidades y aportan al futuro de la provincia. Este programa transforma sueños en proyectos sostenibles que formarán parte del motor productivo de San Juan.