Fue declarada de interés la Copa Pablo Batista

El vicegobernador Fabián Martín, junto a los diputados Juan de la Cruz Córdoba y María Lascano, realizó la entrega de la Declaración de Interés Deportivo, Cultural y Social de la XV Edición de la Copa Internacional de Voleibol denominada Pablo Batista 2026, un evento deportivo que se consolida como uno de los más convocantes de la región y que comenzará este jueves 9 de abril.

El reconocimiento fue entregado en la previa del inicio del certamen a las autoridades del Club Hispano San Juan, en el marco de una edición muy especial que conmemora los 25 años de la llegada del vóley a la institución.

Estuvieron presentes, por parte del club, el presidente Gustavo Arias, el tesorero Rubén Bueno, el presidente de la subcomisión de vóley Jorge Hogalde, el manager de vóley Roberto Alós y Juan Pablo Batista.

La Copa Pablo Batista 2026 se disputará del 9 al 12 de abril en el estadio “La Nave” y marcará un récord absoluto de participación, con un total de 77 equipos entre ambas ramas.

Además, el torneo tendrá carácter internacional, con la participación de equipos de Chile y delegaciones provenientes de distintas provincias argentinas como Mendoza, San Luis, La Rioja, La Pampa, Santa Fe y Catamarca, lo que garantiza un alto nivel competitivo.

La competencia dará inicio este jueves a partir de las 16 horas y se extenderá hasta el domingo por la noche, en una edición que promete ser histórica tanto por su convocatoria como por su jerarquía deportiva.

Fuente: Xenia Yasmín Atencio Zangrandi