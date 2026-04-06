Multitudinaria participación en el ascenso a Sierras Azules durante la Pascua

El vicegobernador Fabián Martín participó, junto a cientos de fieles, del tradicional ascenso a Sierras Azules y de la celebración de la Misa de Pascua, desarrollados durante la noche del sábado y las primeras horas del domingo 5 de abril.

Desde temprano, una gran cantidad de personas se concentró en la zona para iniciar la subida en un entorno natural característico. La propuesta, ya consolidada como una manifestación de fe en la comunidad, volvió a convocar a familias, grupos de amigos y peregrinos que compartieron esta experiencia con profundo sentido espiritual.

El recorrido se llevó a cabo durante la noche del sábado, acompañado por cantos y espacios de reflexión, hasta arribar a la cima, donde se celebró la misa central en las primeras horas del Domingo de Pascua. El momento estuvo marcado por el recogimiento, la espiritualidad y el encuentro entre los presentes.

Durante toda la actividad, los peregrinos contaron con el acompañamiento de distintos organismos, entre ellos efectivos de la Policía de la Provincia, Gendarmería Nacional, Cruz Roja, Defensa Civil y equipos de las áreas de salud y ambiente, quienes brindaron asistencia, hidratación y controles para garantizar el normal desarrollo de la jornada.