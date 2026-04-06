Capital: continúa operativo gratuito de salud visual para niños y adolescentes

EL REPORTERO 6 de abril de 2026
CIC Barrio Manantial

En virtud de haber dado comienzo el operativo de salud visual y abordaje integral que se lleva a cabo en el CIC del B° Manantial, mañana martes 7 de abril, la Intendente Municipal de la Ciudad de San Juan, Dra. Susana Laciar realizará un visita a partir de las 10:30 hs.

También se tiene prevista la concurrencia de los Ministros de Salud, Dr. Amílcar Dobladez y de Familia y Desarrollo Humano, Prof. Carlos Platero.

Cabe destacar, que está iniciativa se enmarca en el Programa «Ver para Ser Libres», impulsado por Nación a través del Ministerio de Capital Humano, en articulación con el Gobierno de la Provincia, mediante el Ministerio de la Familia y Desarrollo Humano y la Municipalidad de la Ciudad de San Juan.

SUSANA LACIAR, UNA VECINA INTENDENTE

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