Cierre de la temporada de ruta con el Circuito Carlos Escudero

EL REPORTERO 6 de abril de 2026
cierre circuito

El vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, acompañó el sábado 4 de abril el cierre de la temporada de ciclismo en ruta de la Federación Ciclista Sanjuanina, que tuvo como broche final la 22° edición del Circuito Carlos Escudero, organizada por el Club Sol Naciente.

La competencia se desarrolló en el departamento Rivadavia, con punto de largada en inmediaciones de calle Comandante Cabot, y convocó a ciclistas y aficionados en una jornada que marcó la finalización del calendario oficial. La prueba rindió homenaje a los hermanos Eduardo y Fabián Graziani, referentes de la disciplina.

El recorrido comprendió un circuito que atravesó distintas arterias del departamento, combinando tramos de velocidad con sectores de mayor exigencia. La carrera incluyó varias vueltas a un trazado principal y, posteriormente, giros a un circuito más reducido, completando un total de 118 kilómetros.

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