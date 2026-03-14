Giselle Aldeco presenta «Bailemos Compadre»

Giselle Aldeco, cantante, compositora, guitarrista de música folklórica. Nació en la provincia de San Juan, Argentina.

Ganó en el programa «Ventana a la Fama» en 2004 y en el «Festival Nacional Infantil de Peñas» en 2005.

Debutó con «Dulce Melodía» en 2007 y brilló en el «Festival Internacional de la Tonada» en 2008 en Nueva York.

A lo largo de los años, participó en varios eventos y lanzó «Con la Voz del Corazón» en 2014. En 2021, debutó como conductora de radio y televisión, y en 2022, ganó el premio a la mejor cantante de folklore en los Premios Atrezzo.

Su presencia en la Fiesta Nacional del Sol. Feria del Libro en Buenos Aires, apoyando proyectos solidarios como «Amigos del SoL».

Giselle Aldeco es una apasionada embajadora de la música folklórica argentina con un creciente legado en la industria.

Es docente, una gran sencillez la caracteriza y hace que el público le demuestre su cariño en cada una de sus presentaciones.

Y un momento que quedará para la historia en la carrera de Giselle Aldeco, es cuando en el año 2024, estando en el escenario de la Fiesta Nacional del Sol, le pidió al gobernador sanjuanino Marcelo Orrego que cantara con ella. Orrego es aficionado al canto y a la guitarra, no dudó un instante en aceptar la invitación. Fueron ovacionados por el público mientras cantaban. Para los sanjuaninos, el gobernador y Giselle Aldeco, será un recuerdo inolvidable.